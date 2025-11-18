«Миллионы миллионов!»: Анна Семенович вступилась за женщин, посвятивших себя семье
Анна Семенович заявила, что домохозяйкам должны платить миллионы
Анна Семенович уверенно заявила: женщины, которые полностью посвящают свою жизнь дому и детям, должны получать не просто зарплату, а миллионы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По мнению певицы, материнский труд ничем не уступает работе в офисе или бизнесе. Свою позицию она объяснила личным примером.
«У меня мама домохозяйка. Видите, каких хороших детей воспитала? Я тому пример, брат у меня младший работает в крупной компании… Конечно, воспитание детей занимает время, энергию, силы. И если женщина посвящает себя семье — это та же самая работа. Какая зарплата? Миллионы миллионов!» — подчеркнула Семенович.Отдельно Анна отметила: забота о семье и воспитание детей — это колоссальная ответственность, которая часто остаётся невидимой, хотя требует всех эмоциональных и физических ресурсов женщины.