«Возраст не важен, важен доход»: Алёна Водонаева назвала цифры, которые определяют человека
Алёна Водонаева назвала две цифры, которые являются самыми важными в жизни
Алёна Водонаева поделилась семейным снимком с братом, с которым у неё шестилетняя разница в возрасте — и неожиданно спровоцировала обсуждение «важных цифр» в жизни человека. Об этом сообщает Super.
Телеведущая заявила, что после 30 лет возраст перестаёт иметь значение — и есть лишь две величины, которые действительно говорят о человеке.
«Цифры, которые вас характеризуют — это ваш вес и ваш заработок. Другие цифры значения не имеют», — написала Водонаева.Фраза вызвала бурную реакцию подписчиков: кто-то поддержал резонансную мысль, а кто-то заметил, что такие ориентиры могут «оставить неприятный осадок».
Но Алёна, как обычно, остаётся верна себе — провокационной, прямой и не склонной сглаживать острые углы.