«Возраст не важен, важен доход»: Алёна Водонаева назвала цифры, которые определяют человека

18 ноября 2025, 13:06

Алёна Водонаева назвала две цифры, которые являются самыми важными в жизни

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* / @alenavodonaeva)

Алёна Водонаева поделилась семейным снимком с братом, с которым у неё шестилетняя разница в возрасте — и неожиданно спровоцировала обсуждение «важных цифр» в жизни человека. Об этом сообщает Super.





Телеведущая заявила, что после 30 лет возраст перестаёт иметь значение — и есть лишь две величины, которые действительно говорят о человеке.





«Цифры, которые вас характеризуют — это ваш вес и ваш заработок. Другие цифры значения не имеют», — написала Водонаева.