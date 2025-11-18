«Возраст не важен, важен доход»: Алёна Водонаева назвала цифры, которые определяют человека

Достижения.рф

Алёна Водонаева назвала две цифры, которые являются самыми важными в жизни
Алёна Водонаева (Фото: Instagram* / @alenavodonaeva)

Алёна Водонаева поделилась семейным снимком с братом, с которым у неё шестилетняя разница в возрасте — и неожиданно спровоцировала обсуждение «важных цифр» в жизни человека. Об этом сообщает Super.



Телеведущая заявила, что после 30 лет возраст перестаёт иметь значение — и есть лишь две величины, которые действительно говорят о человеке.

«Цифры, которые вас характеризуют — это ваш вес и ваш заработок. Другие цифры значения не имеют», — написала Водонаева.
Фраза вызвала бурную реакцию подписчиков: кто-то поддержал резонансную мысль, а кто-то заметил, что такие ориентиры могут «оставить неприятный осадок».

Но Алёна, как обычно, остаётся верна себе — провокационной, прямой и не склонной сглаживать острые углы.

Софья Метелева

