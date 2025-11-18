«Никуда она не денется!»: Сергей Зверев уверен в возвращении Пугачёвой в Россию

18 ноября 2025, 13:22

Зверев назвал Пугачёву своей музой и заявил, что она вернётся в Россию

Сергей Зверев (Фото: Instagram* / @zverevsuperstar)

Тема возможного возвращения Аллы Пугачёвой снова стала одной из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе. Близкий друг певицы Сергей Зверев заявил, что не сомневается: Примадонна вернётся на родину и обязательно вновь выступит в России. Об этом он рассказал в беседе с МК.ru.





Зверев отметил, что в недавнем интервью Пугачёва высказалась о многих бывших коллегах, но про него не прозвучало ни одного негативного слова. И это, по словам стилиста, закономерно — отношения между ними всегда были тёплыми.





«А я никогда о ней тоже не говорил ничего плохого. Она мой наставник, моя муза. Если бы не Алла, я бы сейчас что делал? Чем бы я сейчас занимался, скажите? Лобок бы в зелёный цвет зелёнкой красил? Я всегда ей буду благодарен», — признался артист.

«Вернётся, конечно. Никуда она не денется!» — заявил он уверенно.