Миллионы в обороте — долги в отчётах: стало известно, как живёт бизнес Марии Кожевниковой
Актриса Мария Кожевникова, известная по сериалу «Универ», развивает не только творческую карьеру, но и собственный бизнес в сфере IT. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Ей принадлежит 27,5% компании «Ремоут Индастриз», которая в последние годы демонстрирует нестабильные финансовые результаты.
Долгое время предприятие работало в убыток, однако в 2025 году ситуация заметно улучшилась: выручка компании выросла до 85 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 17 миллионов. Несмотря на это, деятельность фирмы сопровождается и юридическими сложностями.
Так, компания участвует в судебных разбирательствах, а также фигурирует в исполнительных производствах. Кроме того, с неё пытаются взыскать около 5 миллионов рублей в рамках спора, связанного с товарным знаком.
Помимо этого, у бизнеса Кожевниковой имеется задолженность перед налоговыми органами — около 643 тысяч рублей. Сумма не является критичной, однако добавляет к общей картине определённую напряжённость.
Сама актриса ранее отмечала, что воспринимает убытки как часть стратегии роста. По её словам, компания активно развивается: увеличивается штат сотрудников, растёт выручка и расширяется продуктовая линейка.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России