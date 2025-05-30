Милонов объяснил, почему Пугачева до сих пор не признана иноагентом
Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на решение Минюста России не признавать Аллу Пугачеву иностранным агентом, передает Общественная Служба Новостей.
По мнению депутата, примадонна всегда имела большое влияние на высокопоставленных лиц.
«С одной стороны, Минюст якобы ничего не нашел в ее высказываниях и действиях, с другой — складывается впечатление, что она замолвила за себя слово через кого-то», — заявил Милонов.
Он выразил мнение, что Пугачева в скором времени вернется в РФ, и не исключил попыток с ее стороны начать публичную деятельность.
*Запрещен в РФ