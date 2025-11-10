Милонов призвал не эксплуатировать алкогольную зависимость Анастасии Волочковой

10 ноября 2025, 14:04

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*/volochkova_art)

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал российские телеканалы не эксплуатировать возможную зависимость балерины Анастасии Волочковой от алкоголя. Об этом сообщает «Абзацем».





По словам парламентария, продюсеры некоторых шоу могут выводить экс-приму Большого театра в эфир в состоянии опьянения для повышения рейтингов.





«Гостей шоу нужно всегда проверять на алкотестере перед тем, как их снимать. Мне очень жалко Волочкову, она глубоко больна: алкогольная зависимость. Авторы программ просто хайпятся на ее состоянии», — заявил Милонов.