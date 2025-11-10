Милонов призвал не эксплуатировать алкогольную зависимость Анастасии Волочковой
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал российские телеканалы не эксплуатировать возможную зависимость балерины Анастасии Волочковой от алкоголя. Об этом сообщает «Абзацем».
По словам парламентария, продюсеры некоторых шоу могут выводить экс-приму Большого театра в эфир в состоянии опьянения для повышения рейтингов.
«Гостей шоу нужно всегда проверять на алкотестере перед тем, как их снимать. Мне очень жалко Волочкову, она глубоко больна: алкогольная зависимость. Авторы программ просто хайпятся на ее состоянии», — заявил Милонов.
Депутат предложил рассмотреть возможность законодательного запрета показа пьяных людей на телевидении.