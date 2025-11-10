«Не со всеми я спал»: Прохор Шаляпин признался, что «романы со старухами» были ради хайпа

10 ноября 2025, 13:48

Прохор Шаляпин заявил, что он заложник образа ловеласа

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Певец и шоумен Прохор Шаляпин откровенно рассказал о своей репутации любителя пожилых дам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





В интервью Ксении Собчак артист признался, что многие его отношения с женщинами старше были скорее частью созданного им образа, чем настоящими романами.





«Даже в 80+ иногда бывает молодость… Конечно, это уже больше юмористический образ, в котором я живу и который создал невольно. У меня были подруги старше меня, но не со всеми из них я спал. Я считаю, что я уже заложник этого образа, но он меня не унижает. Я поддерживаю женщин, которые испытывают комплекс своих лет», — признался Шаляпин.