«Не со всеми я спал»: Прохор Шаляпин признался, что «романы со старухами» были ради хайпа
Прохор Шаляпин заявил, что он заложник образа ловеласа
Певец и шоумен Прохор Шаляпин откровенно рассказал о своей репутации любителя пожилых дам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
В интервью Ксении Собчак артист признался, что многие его отношения с женщинами старше были скорее частью созданного им образа, чем настоящими романами.
«Даже в 80+ иногда бывает молодость… Конечно, это уже больше юмористический образ, в котором я живу и который создал невольно. У меня были подруги старше меня, но не со всеми из них я спал. Я считаю, что я уже заложник этого образа, но он меня не унижает. Я поддерживаю женщин, которые испытывают комплекс своих лет», — признался Шаляпин.По словам певца, ему нравится общаться с женщинами старшего возраста, ведь они часто неуверенны в себе, а он старается подарить им внимание и поддержку.
Кроме того, Прохор впервые назвал свои гонорары за телешоу — за участие в программах «Пусть говорят» и «Звёзды в Африке» артист получал от 50 до 100 тысяч рублей.