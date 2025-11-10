«Не знаю, в чём конкретно секрет»: Вячеслав Чепурченко высказался о семейной жизни

10 ноября 2025, 13:44

Актёр Вячеслав Чепурченко рассказал, в чём секрет его счастливого брака

Вячеслав Чепурченко с женой (Фото: Instagram* / @chepurchenko_slava)

Российский актёр Вячеслав Чепурченко, исполнивший одну из ролей в новом историческом проекте «Константинополь», поделился с изданием Lady Mail подробностями личной жизни и своим видением семейного счастья.





В этом году артист и его супруга Екатерина отметили шестую годовщину свадьбы. По словам актёра, праздновали скромно, без лишнего пафоса.





«Мы отметили шестилетие, но без помпы», — признался Чепурченко.

«Честно говоря, не знаю, в чём конкретно секрет… Наверное, в умении общаться», — рассказал он.