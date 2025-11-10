«Не знаю, в чём конкретно секрет»: Вячеслав Чепурченко высказался о семейной жизни
Актёр Вячеслав Чепурченко рассказал, в чём секрет его счастливого брака
Российский актёр Вячеслав Чепурченко, исполнивший одну из ролей в новом историческом проекте «Константинополь», поделился с изданием Lady Mail подробностями личной жизни и своим видением семейного счастья.
В этом году артист и его супруга Екатерина отметили шестую годовщину свадьбы. По словам актёра, праздновали скромно, без лишнего пафоса.
«Мы отметили шестилетие, но без помпы», — признался Чепурченко.Говоря о секрете крепких отношений, актёр отметил, что главное — умение слушать и разговаривать друг с другом.
«Честно говоря, не знаю, в чём конкретно секрет… Наверное, в умении общаться», — рассказал он.Чепурченко добавил, что, как и в любой семье, между ними случаются разногласия, однако они стараются решать всё мирно.