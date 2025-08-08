Милонов призвал собрать деньги на ремонт машины, сбившей Галкина* в Латвии
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил организовать сбор средств на ремонт машины, сбившей юмориста Максима Галкина* в Латвии. Его слова приводит ИА Регнум.
Парламентарий заявил, что готов помочь женщине-водителю найти деньги для починки автомобиля. Также он посоветовал ей поставить силовой бампер.
«И мне стыдно, что мои бывшие сограждане портят людям автомобили и мешают ездить по дорогам. Галкин*, наверное, был в каком-то своем очередном опьянении от славы», — цитирует его издание.Кроме того, политик сожалеет, что не может посетить страны ЕС, иначе, по его словам, он бы давно «оторвал нос» супругу Примадонны.
«Можно сделать подработку для граждан Евросоюза. По типу OnlyFans, только тут предлагать людям вознаграждение за то, чтобы они сломали Галкину* нос или дали ему пинка. Но это все не правовые методы, конечно», — добавил Милонов.Напомним, артист ранее рассказывал, что авария произошла, когда он катался на велосипеде. По его словам, он был трезв и соблюдал ПДД. Автоледи, как пояснил шоумен, «выскочила на главную, не затормозив» и врезалась в него.
*Признан иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ