Милонов призвал собрать деньги на ремонт машины, сбившей Галкина* в Латвии

08 августа 2025, 19:28

Максим Галкин* (Фото: Инстаграм**/maxgalkinru)

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил организовать сбор средств на ремонт машины, сбившей юмориста Максима Галкина* в Латвии. Его слова приводит ИА Регнум.





Парламентарий заявил, что готов помочь женщине-водителю найти деньги для починки автомобиля. Также он посоветовал ей поставить силовой бампер.

«И мне стыдно, что мои бывшие сограждане портят людям автомобили и мешают ездить по дорогам. Галкин*, наверное, был в каком-то своем очередном опьянении от славы», — цитирует его издание.

«Можно сделать подработку для граждан Евросоюза. По типу OnlyFans, только тут предлагать людям вознаграждение за то, чтобы они сломали Галкину* нос или дали ему пинка. Но это все не правовые методы, конечно», — добавил Милонов.