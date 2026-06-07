«Мимо пролетает»: Анита Цой призналась, что новая работа SHAMAN не смогла её впечатлить

07 июня 2026, 15:46

Певица Анита Цой заявила, что пока не может почувствовать творчество SHAMAN

Анита Цой (Фото: Instagram* / @anitatsoy)

Анита Цой высказалась о творчестве SHAMAN на премии МУЗ-ТВ 2026. По словам артистки, последняя работа исполнителя вызвала широкий резонанс, однако лично её песня не зацепила. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





При этом Цой подчеркнула, что относится к коллеге доброжелательно и надеется, что его будущие проекты окажутся ей ближе.



По словам Аниты Цой, она оценивает музыку прежде всего по собственным эмоциям, а не по обсуждениям вокруг клипа или образа артиста.





«Я сейчас очень бы хотела понять SHAMAN'а, но пока куда-то мимо он пролетает моего сердца, моей души. Надеюсь, что это временная происходит с ним история, всё восстановится и будет ещё лучше», — заявила певица.