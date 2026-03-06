Стало известно, почему певица МакSим считает 8 Марта главным днём в своей жизни
Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала, какой подарок судьбы получила на 8 Марта.
В беседе с Общественной Службой Новостей артистка рассказала, что самым неожиданным сюрпризом для неё стало событие 2009 года. Изначально певица планировала провести этот день в ресторане, но планы изменились кардинально.
«Вместо ресторана я поехала в роддом. И именно в этот день у меня появилась дочка. Это был самый неожиданный подарок судьбы», — сообщила Марина.Сейчас дочери знаменитости исполнилось 17 лет. Певица признаётся, что, несмотря на необычность такого сюрприза, он стал для неё самым дорогим.
«Честно говоря, подарок странный, но принёс в мою жизнь много счастья и стал самым дорогим подарком на 8 Марта», — поделилась эмоциями Абросимова.МакSим добавила, что теперь всегда ждёт наступления весеннего праздника, чтобы поздравить свою дочь.