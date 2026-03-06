Стало известно, почему певица МакSим считает 8 Марта главным днём в своей жизни

06 марта 2026, 16:52

Певица МакSим впервые рассказала, почему считает 8 Марта особенным днём

Марина Абросимова (Фото: Telegram @marina_maksim)

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала, какой подарок судьбы получила на 8 Марта.





В беседе с Общественной Службой Новостей артистка рассказала, что самым неожиданным сюрпризом для неё стало событие 2009 года. Изначально певица планировала провести этот день в ресторане, но планы изменились кардинально.

«Вместо ресторана я поехала в роддом. И именно в этот день у меня появилась дочка. Это был самый неожиданный подарок судьбы», — сообщила Марина.

«Честно говоря, подарок странный, но принёс в мою жизнь много счастья и стал самым дорогим подарком на 8 Марта», — поделилась эмоциями Абросимова.