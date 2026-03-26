«Самое время свалить»: Баста отреагировал на лидерство Zivert
Zivert заняла первое место в музыкальном индексе BandLink, став самой популярной артисткой в России на данный момент. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Вторую строчку рейтинга занял Баста, который с юмором отреагировал на своё «поражение». Музыкант пошутил, что как настоящий джентльмен готов уступить лидерство, отметив: «Самое время мне свалить оттуда».
На премьерном показе шоу Zivert «Где-то в ретро» певицу пришли поддержать многие представители шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова и Ольгу Серябкину.
Несмотря на успех в карьере, личная жизнь артистки остаётся загадкой: официально она не состоит в отношениях. Однако внимательные журналисты заметили кольцо на её руке, что сразу вызвало волну обсуждений среди поклонников.
