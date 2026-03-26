Никита Михалков раскрыл, благодаря кому Ефремов обрёл «новую жизнь»

26 марта 2026, 12:23

Никита Михалков поблагодарил Владимира Путина за возвращение Ефремова на сцену

Михаил Ефремов (Фото: кадр из сериала «Фурцева. Легенда о Екатерине»)

Режиссёр Никита Михалков на заседании Совета по культуре выступил с речью и обратился к президенту России Владимиру Путину. Стенограмму выступления Никиты Сергеевича опубликовала пресс-служба Кремля.





Михалков поблагодарил главу государства за возвращение актёра Михаила Ефремова на сцену после освобождения из колонии.

«Именно благодаря Вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрёл Миша Ефремов», — отметил режиссёр.