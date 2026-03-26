Никита Михалков раскрыл, благодаря кому Ефремов обрёл «новую жизнь»
Режиссёр Никита Михалков на заседании Совета по культуре выступил с речью и обратился к президенту России Владимиру Путину. Стенограмму выступления Никиты Сергеевича опубликовала пресс-служба Кремля.
«Именно благодаря Вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрёл Миша Ефремов», — отметил режиссёр.В ходе заседания Никита Сергеевич пригласил российского лидера посетить новый спектакль с участием Ефремова. Напомним, что 25 марта Михаил Олегович впервые за более чем пять лет появился перед публикой. Актёр вышел на сцену театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Ефремов играет в спектакле «Без свидетелей».
Ранее стало известно, как Михаил Ефремов относится к алкоголю после выхода из тюрьмы.