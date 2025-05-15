Мини-Вовчика из клипов Little Big обвинили в растлении школьницы

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В растлении школьницы обвинили диджея Мини-Вовчика, известного по клипам группы Little Big. Команда клуба Deja Vu в Сланцах Ленинградской области уже заявила, что Владимир больше не будет у них выступать. В клубе уточнили, что ничего не знали о диалогах музыканта со школьницей. Сам Владимир уже принес извинения.
«Я очень сильно перед всеми извиняюсь и обещаю, что такого больше не будет. Для меня сейчас много произошло уроков — что такое хорошо, а что такое плохо», — сказал Мини-Вовчик в своем видеообращении.Кроме того, он назвал действия со своей стороны некорректными. Перед этим стало известно, что мужчина выпрашивал у девочки обнаженку, но та отказала. После этого Мини-Вовчик ответил, что школьнице закрыт вход в клуб.
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Никита Кротов