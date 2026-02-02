Минус 10 миллионов позади: компания Виктора Дробыша совершила финансовый рывок
Виктор Дробыш доказал, что умеет не только создавать музыкальные хиты, но и вытаскивать бизнес из глубокой финансовой ямы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Его звукозаписывающая компания ООО «Подземка Рекордс» за последний год продемонстрировала впечатляющий разворот — из почти десятимиллионного убытка фирма вышла в уверенный плюс.
Ещё недавно предприятие находилось в минусе на 9,9 миллиона рублей и выглядело как проблемный актив. Однако за отчётный период ситуация изменилась кардинально: компания не просто закрыла долги, но и завершила год с чистой прибылью в 6,5 миллиона рублей.
Особенно показательной стала динамика выручки. До этого финансовые показатели выглядели скромно — около 1,8 миллиона рублей. За год обороты выросли почти в десять раз и достигли отметки в 18 миллионов рублей.
