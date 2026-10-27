«Надеюсь, этого человека отменят везде»: Беременная избранница Kизару откровенно высказалась о домашнем насилии

27 октября 2026, 02:19

Беременная избранница Kизару рассказала о домашнем насилии со стороны рэпера

Олег Нечипоренко (Фото: Instagram* / @tommyhellatrigger)

Избранница рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко), которая сейчас ждёт ребёнка, в интервью изданию Super подтвердила, что сталкивалась с насилием со стороны артиста. По словам Екатерины Плучевской, в Испании против музыканта возбуждено несколько уголовных дел.





Девушка рассказала, что рэпер заключил фиктивный брак, чтобы оформить ВНЖ. Также она заявила о систематическом употреблении артистом наркотиков и его параноидальном поведении. Ситуация, по её словам, обострилась после того, как музыкант стал угрожать убийством ребёнка.



«В медицинском рапорте зафиксировано три эпизода: январь, май и сейчас — октябрь», — поделилась Плучевская.

«Я лишь надеюсь, что люди узнают правду и этого человека отменят везде», — заявила Екатерина.