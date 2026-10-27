«Надеюсь, этого человека отменят везде»: Беременная избранница Kизару откровенно высказалась о домашнем насилии
Беременная избранница Kизару рассказала о домашнем насилии со стороны рэпера
Избранница рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко), которая сейчас ждёт ребёнка, в интервью изданию Super подтвердила, что сталкивалась с насилием со стороны артиста. По словам Екатерины Плучевской, в Испании против музыканта возбуждено несколько уголовных дел.
Девушка рассказала, что рэпер заключил фиктивный брак, чтобы оформить ВНЖ. Также она заявила о систематическом употреблении артистом наркотиков и его параноидальном поведении. Ситуация, по её словам, обострилась после того, как музыкант стал угрожать убийством ребёнка.
«В медицинском рапорте зафиксировано три эпизода: январь, май и сейчас — октябрь», — поделилась Плучевская.Екатерина не раскрывает детали, касающиеся её здоровья и беременности. При этом она полагает, что ВНЖ рэпера будет аннулирован, а Россия может инициировать процедуру его экстрадиции.
Кроме дел о насилии и подделке документов, против Kizaru возбуждено дело о неуплате налогов — сумма задолженности составляет 900 тысяч евро. Ещё одно обвинение связано с управлением автомобилем без водительских прав на территории Испании.
«Я лишь надеюсь, что люди узнают правду и этого человека отменят везде», — заявила Екатерина.Напомним, рэпер переехал в Барселону в 2014 году. По его собственным словам, это произошло из‑за уголовного дела о торговле запрещёнными веществами, возбуждённого в России.