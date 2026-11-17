17 ноября 2026, 18:36

Прохор Шаляпин рассказал о дружбе с женщиной из Хамовников

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин рассказал в «УТРО.ТНТ» о новой подруге, с которой его связывает тесное общение. Артист признался, что предпочитает не посвящать посторонних в подробности их отношений и не обсуждает эту дружбу за пределами квартиры женщины, расположенной в московском районе Хамовники.





Как выяснилось, общение с певцом уже повлияло и на отношения его приятельницы с близкими. По словам Шаляпина, женщина успела разругаться со своими детьми из-за него. Сам артист, впрочем, не стал вдаваться в подробности семейного конфликта и объяснять, что именно стало причиной размолвки.



Прохор отметил, что его привлекают люди с сильным характером, а в общении для него особенно важны интересные разговоры и подходящая атмосфера. Судя по словам певца, встречи с новой подругой приносят ему удовольствие, а район Хамовники он считает особенно приятным местом.





«Я вдохновляюсь такими людьми жизнестойкими. Я действительно люблю, когда есть, о чем поговорить и самое важное где. Мне в Хамовниках очень нравится», — поделился Прохор.