Минус 2,3 млн рублей: Кайли Дженнер продаёт роскошный дом в Калифорнии
Звезда реалити и предпринимательница Кайли Дженнер решила ускорить продажу своего роскошного особняка в Хидден-Хиллз и существенно снизила его стоимость. Об этом сообщает Realtor.com.
Изначально недвижимость оценивалась более чем в 20 миллионов долларов, однако спустя всего несколько недель на рынке цена была уменьшена примерно на 2,3 миллиона — теперь дом выставлен примерно за 18 миллионов.
Особняк площадью свыше 1200 квадратных метров Дженнер приобрела ещё в подростковом возрасте — в 2016 году. Даже с учётом снижения цены сделка остаётся выгодной: потенциальная прибыль звезды может составить около 6 миллионов долларов.
В доме предусмотрены все элементы люксовой жизни: собственный кинотеатр, игровая зона с баром, тренажёрный зал, кабинет с камином и спа-пространство. На территории также расположены бассейн, летняя кухня и отдельный домик для детских игр.
