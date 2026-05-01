«Полная нищета»: Шэрон Стоун раскрыла историю родителей
Актриса Шэрон Стоун поделилась в эфире шоу Дрю Бэрримор подробностями о прошлом своей семьи и призналась, что её детство прошло в крайне тяжёлых условиях.
В эфире одного из ток-шоу она рассказала, что её родословная, по семейным легендам, связана с «королевскими корнями», однако реальная жизнь семьи была далека от роскоши.
По словам актрисы, трагические события в семье её отца произошли после взрыва на нефтяной скважине, в результате которого погибли несколько родственников. При этом, как утверждает Стоун, наследство не было передано женщинам из-за существовавших тогда социальных ограничений.
Она отметила, что семейное состояние в итоге оказалось унаследовано молодым родственником-мужчиной, тогда как её родные жили в бедности и были вынуждены самостоятельно строить жизнь с нуля.
Отец актрисы много работал и позже смог восстановить часть семейного имущества, а мать пережила тяжёлое детство и раннюю утрату семьи, после чего оказалась в приёмном доме, где выполняла работу прислуги.
Стоун подчеркнула, что её родители поженились совсем молодыми и фактически выживали без поддержки со стороны родственников. Она назвала их жизнь «полной нищетой», отметив, что этот опыт сильно повлиял на всю их семью и её собственное восприятие мира.
