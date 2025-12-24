Достижения.рф

На концерте Прохора Шаляпина умер человек

Прохор Шаляпин рассказал о смерти фаната во время его концерта
Прохор Шаляпин поделился в шоу «Вопрос ребром» тяжёлым и неожиданным опытом, который произошёл прямо во время одного из его выступлений.



Певец признался, что на его глазах скончался мужчина из числа зрителей — этот момент сильно потряс артиста и заставил его задуматься о хрупкости жизни.

По словам Прохора, в зале царила атмосфера праздника: люди танцевали, веселились, радовались музыке. Один из гостей особенно активно плясал под народные песни, заражая окружающих хорошим настроением. Однако в какой-то момент мужчина внезапно упал прямо перед сценой и больше не поднялся.

Артист рассказал, что присутствующие пытались оказать помощь и реанимировать человека, но спасти его не удалось. Случившееся стало настоящим шоком — Шаляпин признался, что после концерта не мог уснуть всю ночь.

Вместе с тем певец отметил, что смерть произошла мгновенно и без видимых страданий, и это заставило его по-новому взглянуть на тему ухода из жизни. По его словам, мысль о том, чтобы уйти внезапно и без боли, кажется ему менее страшной, чем долгие мучения.

