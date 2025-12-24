На концерте Прохора Шаляпина умер человек

24 декабря 2025, 18:04

Прохор Шаляпин рассказал о смерти фаната во время его концерта

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин поделился в шоу «Вопрос ребром» тяжёлым и неожиданным опытом, который произошёл прямо во время одного из его выступлений.