Минус кудри: Тимоти Шаламе побрился почти налысо ради «Дюны 3»

13 декабря 2025, 22:59

Тимоти Шаламе раскрыл судьбу Пола Атрейдеса — герой «Дюны» постареет на 20 лет

Тимоти Шаламе (Фото: Instagram* / @tchalamet)

Тимоти Шаламе поделился первыми подробностями о трансформации своего героя в третьей части «Дюны». Об этом сообщает The Wrap.