Минус кудри: Тимоти Шаламе побрился почти налысо ради «Дюны 3»
Тимоти Шаламе поделился первыми подробностями о трансформации своего героя в третьей части «Дюны». Об этом сообщает The Wrap.
Как рассказал 29-летний актёр, в финальном фильме саги Пол Атрейдес кардинально изменится — и внешне, и внутренне. По сюжету персонаж заметно повзрослеет: его возраст увеличится почти на два десятилетия, а фирменные чёрные кудри останутся в прошлом.
По словам Шаламе, ради роли ему пришлось буквально расстаться с волосами. Сначала команда остановилась на ультракороткой стрижке в несколько миллиметров, но на этом режиссёр Дени Вильнёв не успокоился.
Такая внешняя перемена, как подчёркивает Тимоти, напрямую связана с внутренней эволюцией Пола — в третьей части герой столкнётся с серьёзными моральными и личными испытаниями.
