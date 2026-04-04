Комик Щербаков потерял в доходах из-за отказа от посредников в организации своих концертов
Комик Алексей Щербаков отказался от услуг посредников при организации своих выступлений. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Юморист самостоятельно договаривается о своих выступлениях, за которые получает примерно 1,8 млн рублей — это вдвое меньше, чем в его предыдущих масштабных гастролях. Для сравнения: в декабре, выступая в ДК Егорьевска, Щербаков заработал 3,5 млн рублей.
Сейчас комику приходится выступать в небольших залах, рассчитанных на 500 человек, и проводить концерты в провинциальных городах. Это связано с тем, что билеты на его шоу раскупаются не полностью. Например, в Алапаевске из 600 проданных билетов было реализовано только 280.
Читайте также: