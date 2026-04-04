Фанаты группы «Винтаж» требуют вернуть деньги за билеты на шоу в Астане из-за смены площадки

Достижения.рф

SHOT: Фанаты группы «Винтаж» требуют вернуть деньги из-за смены площадки шоу
Анна Плетнева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

С группы «Винтаж» требуют вернуть деньги за билеты на шоу в Астане. Фанаты пожаловались, что их не предупредили о смене площадки. Плетнёва не смогла собрать концертный зал и спела в отеле. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Концерт группы изначально планировался в Конгресс-центре, который вмещает до 3,5 тысяч человек. Однако количество желающих посетить мероприятие оказалось значительно меньше ожидаемого. В связи с этим организаторы перенесли выступление в зал отеля Wyndham Garden Astana, рассчитанный на 800 человек.

Покупатели оказались неприятно удивлены, когда узнали о переносе. Многие из них не смогли присутствовать на концерте, а некоторые пришли с опозданием.

Зрители, купившие билеты на сидячие места, были разочарованы, так как в новом зале их не оказалось. Цена билетов составляла 35 тысяч тенге (около 6 тысяч рублей), и им пришлось стоять весь концерт в душном помещении. Некоторые зрители не выдержали и покинули зал раньше времени.

Кроме того, гости мероприятия жаловались на плохое качество звука, которое музыканты долго не могли отрегулировать. На текущий момент организаторы и группа «Винтаж» игнорируют просьбы зрителей о возврате денег за испорченный концерт.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0