Фанаты группы «Винтаж» требуют вернуть деньги за билеты на шоу в Астане из-за смены площадки
С группы «Винтаж» требуют вернуть деньги за билеты на шоу в Астане. Фанаты пожаловались, что их не предупредили о смене площадки. Плетнёва не смогла собрать концертный зал и спела в отеле. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Концерт группы изначально планировался в Конгресс-центре, который вмещает до 3,5 тысяч человек. Однако количество желающих посетить мероприятие оказалось значительно меньше ожидаемого. В связи с этим организаторы перенесли выступление в зал отеля Wyndham Garden Astana, рассчитанный на 800 человек.
Покупатели оказались неприятно удивлены, когда узнали о переносе. Многие из них не смогли присутствовать на концерте, а некоторые пришли с опозданием.
Зрители, купившие билеты на сидячие места, были разочарованы, так как в новом зале их не оказалось. Цена билетов составляла 35 тысяч тенге (около 6 тысяч рублей), и им пришлось стоять весь концерт в душном помещении. Некоторые зрители не выдержали и покинули зал раньше времени.
Кроме того, гости мероприятия жаловались на плохое качество звука, которое музыканты долго не могли отрегулировать. На текущий момент организаторы и группа «Винтаж» игнорируют просьбы зрителей о возврате денег за испорченный концерт.
