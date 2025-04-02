«Руку выдерну!»: Лариса Гузеева показала общение со стилистом в гримёрке

Лариса Гузеева (Фото Инстаграм* @_larisa_guzeeva_)
Актриса Лариса Гузеева вот уже 17 лет работает ведущей популярного шоу Первого канала «Давай поженимся!». Во время съёмок очередного цикла телепрограмм она иногда выходит на связь из своей гримёрной.
Во время очередной трансляции в социальной сети 65-летняя артистка подозвала к себе стилиста Александра и разговаривала с ним далеко не таким ласковым и воркующим голосом, как с «дорогими подписчиками и зрителями». Перед ними (нами?) она даже извинилась за то, что снимают программу они уже два дня, а в эфир Гузеева вышла «только сейчас». Почти без паузы звёздная ведущая напустилась на стилиста.
Молодой человек не слишком уверенно возразил, что публика скажет, красиво или нет, однако тут же начал поправлять причёску актрисы. Капризы на этом не прекратились.
По ровному, хотя и с оттенком металла, голосу теле- и кинодивы сложно было понять, шутит она в ходе обычного творческого процесса, вернее, подготовки к нему, или и вправду способна оторвать руку профессионалу, сделавшему «тёте больно». Но оказаться на его месте и проверять точно не хотелось.
Несмотря на некие сложности с укладкой причёски, выглядела Гузеева, как всегда, ярко и импозантно. Синий наряд и массивное колье подчёркивали образ сильной женщины, который невозможно скрыть за вкрадчиво-мягким голосом и спокойной речью. Коллеги и сотрудники привыкли к непростому характеру Ларисы Гузеевой. Знают, что она всегда прямо говорит то, что думает, и не обижаются на неё за это. Потому что знают: она говорит все неприятные вещи без злого умысла, а для пользы дела. Так она «видит» творческий процесс, как настоящий художник.
Читайте также:
«Боже, никогда!»: почему Ларису Гузееву возмутило предложение вести шоу «Давай поженимся»
Лариса Гузеева показала «неудачное фото» с Юлией Паршутой
«Вот бы сегодняшние мозги»: Гузеева призналась, что не была идеальной матерью
* Запрещённая в России социальная сеть
«Что ты мне здесь намутил с челкой? Думаешь, прям красиво?» — возмутилась она.
Молодой человек не слишком уверенно возразил, что публика скажет, красиво или нет, однако тут же начал поправлять причёску актрисы. Капризы на этом не прекратились.
«Ой, Саш, ну что ж ты дернул-то? Противный какой! Ну правда больно, прям затянул. Что значит "больно и больно", что вообще за разговор? Вот сам иди и снимайся тогда! Вырвешь клок — я тебе руку вырву!», — с угрозой сказала Лариса Андреевна.
По ровному, хотя и с оттенком металла, голосу теле- и кинодивы сложно было понять, шутит она в ходе обычного творческого процесса, вернее, подготовки к нему, или и вправду способна оторвать руку профессионалу, сделавшему «тёте больно». Но оказаться на его месте и проверять точно не хотелось.
Несмотря на некие сложности с укладкой причёски, выглядела Гузеева, как всегда, ярко и импозантно. Синий наряд и массивное колье подчёркивали образ сильной женщины, который невозможно скрыть за вкрадчиво-мягким голосом и спокойной речью. Коллеги и сотрудники привыкли к непростому характеру Ларисы Гузеевой. Знают, что она всегда прямо говорит то, что думает, и не обижаются на неё за это. Потому что знают: она говорит все неприятные вещи без злого умысла, а для пользы дела. Так она «видит» творческий процесс, как настоящий художник.
Читайте также:
«Боже, никогда!»: почему Ларису Гузееву возмутило предложение вести шоу «Давай поженимся»
Лариса Гузеева показала «неудачное фото» с Юлией Паршутой
«Вот бы сегодняшние мозги»: Гузеева призналась, что не была идеальной матерью
* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов