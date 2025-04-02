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«Руку выдерну!»: Лариса Гузеева показала общение со стилистом в гримёрке

Лариса Гузеева показала из гримёрки закулисье передачи «Давай поженимся!»
Лариса Гузеева (Фото Инстаграм* @_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева (Фото Инстаграм* @_larisa_guzeeva_)

Актриса Лариса Гузеева вот уже 17 лет работает ведущей популярного шоу Первого канала «Давай поженимся!». Во время съёмок очередного цикла телепрограмм она иногда выходит на связь из своей гримёрной.
Во время очередной трансляции в социальной сети 65-летняя артистка подозвала к себе стилиста Александра и разговаривала с ним далеко не таким ласковым и воркующим голосом, как с «дорогими подписчиками и зрителями». Перед ними (нами?) она даже извинилась за то, что снимают программу они уже два дня, а в эфир Гузеева вышла «только сейчас». Почти без паузы звёздная ведущая напустилась на стилиста.

«Что ты мне здесь намутил с челкой? Думаешь, прям красиво?» — возмутилась она.

Молодой человек не слишком уверенно возразил, что публика скажет, красиво или нет, однако тут же начал поправлять причёску актрисы. Капризы на этом не прекратились.

«Ой, Саш, ну что ж ты дернул-то? Противный какой! Ну правда больно, прям затянул. Что значит "больно и больно", что вообще за разговор? Вот сам иди и снимайся тогда! Вырвешь клок — я тебе руку вырву!», — с угрозой сказала Лариса Андреевна.

По ровному, хотя и с оттенком металла, голосу теле- и кинодивы сложно было понять, шутит она в ходе обычного творческого процесса, вернее, подготовки к нему, или и вправду способна оторвать руку профессионалу, сделавшему «тёте больно». Но оказаться на его месте и проверять точно не хотелось.

Несмотря на некие сложности с укладкой причёски, выглядела Гузеева, как всегда, ярко и импозантно. Синий наряд и массивное колье подчёркивали образ сильной женщины, который невозможно скрыть за вкрадчиво-мягким голосом и спокойной речью. Коллеги и сотрудники привыкли к непростому характеру Ларисы Гузеевой. Знают, что она всегда прямо говорит то, что думает, и не обижаются на неё за это. Потому что знают: она говорит все неприятные вещи без злого умысла, а для пользы дела. Так она «видит» творческий процесс, как настоящий художник.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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После пластики не может поднять бровь: зачем Стас Михайлов лег под нож хирурга и в чем обвиняют его жену
02 апреля 2025, 16:44

Стас Михайлов (фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

Стас Михайлов — один из самых популярных артистов российской эстрады. Его хиты знают наизусть, а образ брутального мужчины из народа долгое время оставался неизменным. Однако несколько лет назад певец заметно помолодел, сбросил лишний вес и стал выглядеть иначе.
Сам он уверял, что причина – спорт и правильное питание, но поклонники уверены: без пластической хирургии здесь не обошлось. Как изменился Стас Михайлов, какие операции ему приписывают и как на это повлияла его жена, расскажет «Радио 1».

Личная жизнь Стаса Михайлова: бывшие жёны и дети


Первый брак Стаса Михайлова был с Инной Горб. Их отношения были официально оформлены, они даже обвенчались в церкви. В 2001 году у пары родился сын Никита. Инна не только вела быт, но и активно помогала мужу в творчестве, писала для него песни. Однако карьера Михайлова стремительно шла вверх, певец почти не проводил время с семьей.

В итоге семейная жизнь оказалась недолгой. В 2003 году супруги развелись, а причиной стали постоянные гастроли Михайлова.

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После расставания артист некоторое время не виделся с сыном. В прессе появлялись слухи, что бывшая жена требовала от него деньги за общение с ребёнком, но официального подтверждения этой информации нет. Сам Стас посвятил Инне песню «Ну вот и всё» и с тех пор не возвращался к теме их брака.

Роман с Натальей Зотовой и внебрачная дочь


После развода у Михайлова был роман с его бэк-вокалисткой — Натальей Зотовой, двоюродной сестрой певицы Валерии. Когда девушка забеременела, она надеялась, что певец женится на ней, но этого не произошло. В 2005 году у Натальи родилась дочь Дарья. Стас не признал ребёнка, а позже заявил, что он не имеет к нему отношения.

Стас Михайлов и Валеия (фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

Однако через 6 лет певец всё же решил познакомиться с Дашей. После личной встречи сомнений у него не осталось — это его дочь. Сейчас Дарье 19 лет, и недавно отец подарил ей квартиру в Москве.

Преображение Михайлова и вторая жена


Со своей нынешней женой Инной Канчельскис Стас познакомился в 2006 году. В 2011 они тайно поженились, а позже у них родились две дочери — Иванна и Мария. Именно после свадьбы с Инной певец начал меняться. В 2020 году он буквально шокировал поклонников: исчезли морщины, лицо стало подтянутым, а тело — стройным. Сам артист уверяет, что причина его преображения — спорт, отказ от вредных привычек и правильное питание. Однако эксперты в один голос заявляют: не обошлось без пластической хирургии.

Стас Михайлов с женой (фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

Какие пластические операции сделал Стас Михайлов?


По мнению специалистов, артист мог прибегнуть к следующим процедурам:

  • круговая подтяжка лица — убирает морщины и делает контуры лица более чёткими;
  • блефаропластика — коррекция век, благодаря которой глаза выглядят моложе;
  • биоревитализация и ботокс — улучшают качество кожи и делают её более гладкой;
  • пересадка волос — делает шевелюру гуще.
Сам Михайлов признавался, что после уколов в лицо у него перестала подниматься бровь.

«Быть стройным лучше, чем толстым и жирным», — сказал Михайлов.

Поклонники считают, что инициатором изменений стала жена артиста. Инна всегда ухаживала за собой и не раз ложилась под нож хирурга. Её мама также прибегала к пластическим операциям, поэтому многие уверены: Инна убедила Стаса сделать то же самое.

Стас Михайлов (фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

Под её постами в соцсетях часто пишут: «Что ты сделала с мужиком? Он же был нормальным краснодарским парнем».

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«Чувствуется кощунство»: продюсер Дзюник резко высказался о новых песнях Пугачёвой о войне
Продюсер Дзюник: новые песни Пугачёвой о войне лишены искренности
02 апреля 2025, 16:38

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что новые песни Аллы Пугачёвой, посвящённые Великой Отечественной войне, лишены искренности.
Минувшей ночью состоялся релиз двух композиций под названиями «Поцелуй войны» и «Мама», музыку к которым написал композитор Андрей Мисин.

Дзюник отметил, что новые военные песни Пугачёвой наполнены фальшью и лишены тепла, поэтому ему сложно проникнуться ими.

«Понимаешь, сколько было гадостей, что представляет собой этот человек. Даже можно в какой-то момент почувствовать кощунство», – отметил продюсер в беседе с aif.ru.
Также он добавил, что во всех предыдущих песнях Примадонны была видна искренняя подача и душевность, к которой и привыкли поклонники творчества знаменитости. Сейчас же это всё отсутствует.

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Джигарханян – отец после смерти? Загадка материнства Цымбалюк-Романовской и замороженные яйцеклетки
02 апреля 2025, 16:33

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, недавно поделилась радостной новостью — она впервые стала матерью.
Несмотря на то, что рождение ребенка было ее давней мечтой, Виталина тщательно скрывала беременность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Причины сокрытия беременности

В интервью артистка объяснила, что не хотела превращать свою личную жизнь в шоу, особенно после шумного развода с Джигарханяном.

«Мне хватило шумихи и кривотолков во время развода. Я благодарна врачам и друзьям, которые поддерживали меня и не разгласили эту информацию», — отметила она.

Мечта о материнстве

Цымбалюк-Романовская поделилась, что рождение дочери стало для нее важным событием.

«За год я исполнила две давние мечты: переехала в новую квартиру и родила дочь», — рассказала она, подчеркивая, что для нее важнее всего спокойствие и отсутствие конфликтов.

Личность отца ребенка

Пианистка не раскрыла личность отца своего ребенка и предпочла сосредоточиться на своей новой жизни.

«Лучшим отцом для меня всегда будет мой папа», — отметила она, добавив, что не намерена делить свою жизнь с кем-либо.

Брак

Цымбалюк-Романовская была замужем за Арменом Джигарханяном с 2016 по 2017 год. После его смерти в 2020 году модель Алена Кравец рассказала, что слухи утверждают, будто Джигарханян замораживал свою сперму в элитном центре планирования семьи, однако клиника не подтвердила эту информацию из-за медицинской тайны. Бывшая супруга артиста не комментировала эти слухи.

Фото: iStock/Svitlana Hulko

Слухи о прошлом

После развода с Джигарханяном вокруг Цымбалюк-Романовской возникли слухи о ее романе с певцом Прохором Шаляпиным. Однако сама артистка объяснила, что эти отношения были лишь пиар-ходом. Она призналась, что это не была срежиссированная история, и отметила, что была утомлена негативом, поэтому Прохор стал для нее хорошим партнером по телешоу.

Новая любовь

В начале 2023 года Виталина сообщила о появлении нового избранника, однако его личность оставила в секрете. Артистка также опровергла слухи о романе с певцом Дмитрием Нестеровым и подчеркнула, что больше не планирует выходить замуж.

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#семьи
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Айза-Лилуна Ай впервые прокомментировала состояние Паши Техника и назвала виновных в случившемся
Айза-Лилуна Ай заявила, что Пашу Техника до комы довело его окружение
02 апреля 2025, 16:09

Айза-Лилуна Ай (Фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза-Лилуна Ай впервые прокомментировала состояние Паши Техника, который находится в коме после употребления запрещенных веществ. По ее словам, в этом виновато окружение рэпера.
Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в одной из больниц Таиланда. Состояние мужчины остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.

«Ситуацию с Пашей Техником не знаю, как комментировать. Паша очень классный человек, окружение его — дерьмо. Не знаю, что с ним случилось в Тайланде, но молюсь за его скорейшее выздоровление», — написала Айза в своем Telegram-канале.

Она также выразила надежду на то, что рэпер сможет выйти из комы и начать бороться со своей зависимостью. По словам Айзы, Технику необходимо полностью сменить свое окружение.

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#девушка
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Ксения Собчак назвала разведённого сына Романа Абрамовича самым завидным женихом сезона
Собчак назвала самым завидным женихом разведённого сына Абрамовича
02 апреля 2025, 16:09

Аркадий Абрамович (фото: Instagram* @arkadiyabramovich_official)

Ксения Собчак, узнав о разводе сына олигарха Романа Абрамовича Аркадия, назвала его самым завидным женихом этого сезона. Теперь за старшим сыном бизнесмена начнётся настоящая «охота».
Аркадий публично не объявлял о разводе с супругой Марией. Однако журналисты заметили в открытых базах данных сведения о расторжении брака. Причём инициатором выступила девушка, а все документы были оформлены ещё в декабре прошлого года.

«С самым завидным холостяком этого сезона, кажется, определились – старший сын Романа Абрамовича, Аркадий, развелся с моделью Марией Абрамович, с которой вместе воспитывает ребенка. А мне вспоминался далекий 2013-ый, когда Аркадий встречался с Сашей Новиковой», – написала Ксения Собчак в своём Telegram-канале.
Пользовательницы Сети уже давно обсуждают завидного жениха – его статус, внешность и доход. Сходятся все на одном мнении – такого мужчину упускать нельзя.

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