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После пластики не может поднять бровь: зачем Стас Михайлов лег под нож хирурга и в чем обвиняют его жену

Стас Михайлов (фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

Стас Михайлов (фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

Стас Михайлов — один из самых популярных артистов российской эстрады. Его хиты знают наизусть, а образ брутального мужчины из народа долгое время оставался неизменным. Однако несколько лет назад певец заметно помолодел, сбросил лишний вес и стал выглядеть иначе.
Сам он уверял, что причина – спорт и правильное питание, но поклонники уверены: без пластической хирургии здесь не обошлось. Как изменился Стас Михайлов, какие операции ему приписывают и как на это повлияла его жена, расскажет «Радио 1».

Личная жизнь Стаса Михайлова: бывшие жёны и дети


Первый брак Стаса Михайлова был с Инной Горб. Их отношения были официально оформлены, они даже обвенчались в церкви. В 2001 году у пары родился сын Никита. Инна не только вела быт, но и активно помогала мужу в творчестве, писала для него песни. Однако карьера Михайлова стремительно шла вверх, певец почти не проводил время с семьей.

В итоге семейная жизнь оказалась недолгой. В 2003 году супруги развелись, а причиной стали постоянные гастроли Михайлова.

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После расставания артист некоторое время не виделся с сыном. В прессе появлялись слухи, что бывшая жена требовала от него деньги за общение с ребёнком, но официального подтверждения этой информации нет. Сам Стас посвятил Инне песню «Ну вот и всё» и с тех пор не возвращался к теме их брака.

Роман с Натальей Зотовой и внебрачная дочь


После развода у Михайлова был роман с его бэк-вокалисткой — Натальей Зотовой, двоюродной сестрой певицы Валерии. Когда девушка забеременела, она надеялась, что певец женится на ней, но этого не произошло. В 2005 году у Натальи родилась дочь Дарья. Стас не признал ребёнка, а позже заявил, что он не имеет к нему отношения.

Стас Михайлов и Валеия (фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

Однако через 6 лет певец всё же решил познакомиться с Дашей. После личной встречи сомнений у него не осталось — это его дочь. Сейчас Дарье 19 лет, и недавно отец подарил ей квартиру в Москве.

Преображение Михайлова и вторая жена


Со своей нынешней женой Инной Канчельскис Стас познакомился в 2006 году. В 2011 они тайно поженились, а позже у них родились две дочери — Иванна и Мария. Именно после свадьбы с Инной певец начал меняться. В 2020 году он буквально шокировал поклонников: исчезли морщины, лицо стало подтянутым, а тело — стройным. Сам артист уверяет, что причина его преображения — спорт, отказ от вредных привычек и правильное питание. Однако эксперты в один голос заявляют: не обошлось без пластической хирургии.

Стас Михайлов с женой (фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

Какие пластические операции сделал Стас Михайлов?


По мнению специалистов, артист мог прибегнуть к следующим процедурам:

  • круговая подтяжка лица — убирает морщины и делает контуры лица более чёткими;
  • блефаропластика — коррекция век, благодаря которой глаза выглядят моложе;
  • биоревитализация и ботокс — улучшают качество кожи и делают её более гладкой;
  • пересадка волос — делает шевелюру гуще.
Сам Михайлов признавался, что после уколов в лицо у него перестала подниматься бровь.

«Быть стройным лучше, чем толстым и жирным», — сказал Михайлов.

Поклонники считают, что инициатором изменений стала жена артиста. Инна всегда ухаживала за собой и не раз ложилась под нож хирурга. Её мама также прибегала к пластическим операциям, поэтому многие уверены: Инна убедила Стаса сделать то же самое.

Стас Михайлов (фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

Под её постами в соцсетях часто пишут: «Что ты сделала с мужиком? Он же был нормальным краснодарским парнем».

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«Чувствуется кощунство»: продюсер Дзюник резко высказался о новых песнях Пугачёвой о войне
Продюсер Дзюник: новые песни Пугачёвой о войне лишены искренности
02 апреля 2025, 16:38

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что новые песни Аллы Пугачёвой, посвящённые Великой Отечественной войне, лишены искренности.
Минувшей ночью состоялся релиз двух композиций под названиями «Поцелуй войны» и «Мама», музыку к которым написал композитор Андрей Мисин.

Дзюник отметил, что новые военные песни Пугачёвой наполнены фальшью и лишены тепла, поэтому ему сложно проникнуться ими.

«Понимаешь, сколько было гадостей, что представляет собой этот человек. Даже можно в какой-то момент почувствовать кощунство», – отметил продюсер в беседе с aif.ru.
Также он добавил, что во всех предыдущих песнях Примадонны была видна искренняя подача и душевность, к которой и привыкли поклонники творчества знаменитости. Сейчас же это всё отсутствует.

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Джигарханян – отец после смерти? Загадка материнства Цымбалюк-Романовской и замороженные яйцеклетки
02 апреля 2025, 16:33

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, недавно поделилась радостной новостью — она впервые стала матерью.
Несмотря на то, что рождение ребенка было ее давней мечтой, Виталина тщательно скрывала беременность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Причины сокрытия беременности

В интервью артистка объяснила, что не хотела превращать свою личную жизнь в шоу, особенно после шумного развода с Джигарханяном.

«Мне хватило шумихи и кривотолков во время развода. Я благодарна врачам и друзьям, которые поддерживали меня и не разгласили эту информацию», — отметила она.

Мечта о материнстве

Цымбалюк-Романовская поделилась, что рождение дочери стало для нее важным событием.

«За год я исполнила две давние мечты: переехала в новую квартиру и родила дочь», — рассказала она, подчеркивая, что для нее важнее всего спокойствие и отсутствие конфликтов.

Личность отца ребенка

Пианистка не раскрыла личность отца своего ребенка и предпочла сосредоточиться на своей новой жизни.

«Лучшим отцом для меня всегда будет мой папа», — отметила она, добавив, что не намерена делить свою жизнь с кем-либо.

Брак

Цымбалюк-Романовская была замужем за Арменом Джигарханяном с 2016 по 2017 год. После его смерти в 2020 году модель Алена Кравец рассказала, что слухи утверждают, будто Джигарханян замораживал свою сперму в элитном центре планирования семьи, однако клиника не подтвердила эту информацию из-за медицинской тайны. Бывшая супруга артиста не комментировала эти слухи.

Фото: iStock/Svitlana Hulko

Слухи о прошлом

После развода с Джигарханяном вокруг Цымбалюк-Романовской возникли слухи о ее романе с певцом Прохором Шаляпиным. Однако сама артистка объяснила, что эти отношения были лишь пиар-ходом. Она призналась, что это не была срежиссированная история, и отметила, что была утомлена негативом, поэтому Прохор стал для нее хорошим партнером по телешоу.

Новая любовь

В начале 2023 года Виталина сообщила о появлении нового избранника, однако его личность оставила в секрете. Артистка также опровергла слухи о романе с певцом Дмитрием Нестеровым и подчеркнула, что больше не планирует выходить замуж.

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#семьи
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#отношения
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Айза-Лилуна Ай впервые прокомментировала состояние Паши Техника и назвала виновных в случившемся
Айза-Лилуна Ай заявила, что Пашу Техника до комы довело его окружение
02 апреля 2025, 16:09

Айза-Лилуна Ай (Фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза-Лилуна Ай впервые прокомментировала состояние Паши Техника, который находится в коме после употребления запрещенных веществ. По ее словам, в этом виновато окружение рэпера.
Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в одной из больниц Таиланда. Состояние мужчины остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.

«Ситуацию с Пашей Техником не знаю, как комментировать. Паша очень классный человек, окружение его — дерьмо. Не знаю, что с ним случилось в Тайланде, но молюсь за его скорейшее выздоровление», — написала Айза в своем Telegram-канале.

Она также выразила надежду на то, что рэпер сможет выйти из комы и начать бороться со своей зависимостью. По словам Айзы, Технику необходимо полностью сменить свое окружение.

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#человек
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#девушка
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Ксения Собчак назвала разведённого сына Романа Абрамовича самым завидным женихом сезона
Собчак назвала самым завидным женихом разведённого сына Абрамовича
02 апреля 2025, 16:09

Аркадий Абрамович (фото: Instagram* @arkadiyabramovich_official)

Ксения Собчак, узнав о разводе сына олигарха Романа Абрамовича Аркадия, назвала его самым завидным женихом этого сезона. Теперь за старшим сыном бизнесмена начнётся настоящая «охота».
Аркадий публично не объявлял о разводе с супругой Марией. Однако журналисты заметили в открытых базах данных сведения о расторжении брака. Причём инициатором выступила девушка, а все документы были оформлены ещё в декабре прошлого года.

«С самым завидным холостяком этого сезона, кажется, определились – старший сын Романа Абрамовича, Аркадий, развелся с моделью Марией Абрамович, с которой вместе воспитывает ребенка. А мне вспоминался далекий 2013-ый, когда Аркадий встречался с Сашей Новиковой», – написала Ксения Собчак в своём Telegram-канале.
Пользовательницы Сети уже давно обсуждают завидного жениха – его статус, внешность и доход. Сходятся все на одном мнении – такого мужчину упускать нельзя.

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«Все сердечки мира»: Анна Седокова прокомментировала слухи о своем романе с футболистом Тимощуком
Анна Седокова опровергла слухи о своем романе с футболистом Анатолием Тимощуком
02 апреля 2025, 15:49

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

Певица Анна Седокова решительно опровергла слухи о своем новом романе с футболистом Анатолием Тимощуком, опубликовав совместное фото с его настоящей возлюбленной.
Седокова в соцсети выложила фотографию со своей подругой, бывшей солисткой группы «ВИА Гра», которая уже много лет является возлюбленной футболиста.
«Прочитав очередные новости о моём новом выдуманном романе, в этот раз я даже удивилась. Знакомьтесь, одна из моих лучших подруг и лучших людей на Земле — Настя… Самая любимая женщина Анатолия Тимощука. И все сердечки мира он уже много лет посылает исключительно ей», — прояснила ситуацию Седокова.

Кроме того, 2 апреля Седокова также впервые ответила родственникам и знакомым бывшего мужа Яниса Тиммы, которые обвиняют ее в том, что именно она довела баскетболиста до суицида.

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*Запрещен в РФ
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