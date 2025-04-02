После пластики не может поднять бровь: зачем Стас Михайлов лег под нож хирурга и в чем обвиняют его жену

Стас Михайлов (фото: Instagram* / @stas_mihailoff)
Стас Михайлов — один из самых популярных артистов российской эстрады. Его хиты знают наизусть, а образ брутального мужчины из народа долгое время оставался неизменным. Однако несколько лет назад певец заметно помолодел, сбросил лишний вес и стал выглядеть иначе.
Сам он уверял, что причина – спорт и правильное питание, но поклонники уверены: без пластической хирургии здесь не обошлось. Как изменился Стас Михайлов, какие операции ему приписывают и как на это повлияла его жена, расскажет «Радио 1».
Первый брак Стаса Михайлова был с Инной Горб. Их отношения были официально оформлены, они даже обвенчались в церкви. В 2001 году у пары родился сын Никита. Инна не только вела быт, но и активно помогала мужу в творчестве, писала для него песни. Однако карьера Михайлова стремительно шла вверх, певец почти не проводил время с семьей.
В итоге семейная жизнь оказалась недолгой. В 2003 году супруги развелись, а причиной стали постоянные гастроли Михайлова.
После расставания артист некоторое время не виделся с сыном. В прессе появлялись слухи, что бывшая жена требовала от него деньги за общение с ребёнком, но официального подтверждения этой информации нет. Сам Стас посвятил Инне песню «Ну вот и всё» и с тех пор не возвращался к теме их брака.
После развода у Михайлова был роман с его бэк-вокалисткой — Натальей Зотовой, двоюродной сестрой певицы Валерии. Когда девушка забеременела, она надеялась, что певец женится на ней, но этого не произошло. В 2005 году у Натальи родилась дочь Дарья. Стас не признал ребёнка, а позже заявил, что он не имеет к нему отношения.
Однако через 6 лет певец всё же решил познакомиться с Дашей. После личной встречи сомнений у него не осталось — это его дочь. Сейчас Дарье 19 лет, и недавно отец подарил ей квартиру в Москве.
Со своей нынешней женой Инной Канчельскис Стас познакомился в 2006 году. В 2011 они тайно поженились, а позже у них родились две дочери — Иванна и Мария. Именно после свадьбы с Инной певец начал меняться. В 2020 году он буквально шокировал поклонников: исчезли морщины, лицо стало подтянутым, а тело — стройным. Сам артист уверяет, что причина его преображения — спорт, отказ от вредных привычек и правильное питание. Однако эксперты в один голос заявляют: не обошлось без пластической хирургии.
По мнению специалистов, артист мог прибегнуть к следующим процедурам:
Поклонники считают, что инициатором изменений стала жена артиста. Инна всегда ухаживала за собой и не раз ложилась под нож хирурга. Её мама также прибегала к пластическим операциям, поэтому многие уверены: Инна убедила Стаса сделать то же самое.
Под её постами в соцсетях часто пишут: «Что ты сделала с мужиком? Он же был нормальным краснодарским парнем».
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Личная жизнь Стаса Михайлова: бывшие жёны и дети
Первый брак Стаса Михайлова был с Инной Горб. Их отношения были официально оформлены, они даже обвенчались в церкви. В 2001 году у пары родился сын Никита. Инна не только вела быт, но и активно помогала мужу в творчестве, писала для него песни. Однако карьера Михайлова стремительно шла вверх, певец почти не проводил время с семьей.
В итоге семейная жизнь оказалась недолгой. В 2003 году супруги развелись, а причиной стали постоянные гастроли Михайлова.
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После расставания артист некоторое время не виделся с сыном. В прессе появлялись слухи, что бывшая жена требовала от него деньги за общение с ребёнком, но официального подтверждения этой информации нет. Сам Стас посвятил Инне песню «Ну вот и всё» и с тех пор не возвращался к теме их брака.
Роман с Натальей Зотовой и внебрачная дочь
После развода у Михайлова был роман с его бэк-вокалисткой — Натальей Зотовой, двоюродной сестрой певицы Валерии. Когда девушка забеременела, она надеялась, что певец женится на ней, но этого не произошло. В 2005 году у Натальи родилась дочь Дарья. Стас не признал ребёнка, а позже заявил, что он не имеет к нему отношения.
Стас Михайлов и Валеия (фото: Instagram* / @stas_mihailoff)
Однако через 6 лет певец всё же решил познакомиться с Дашей. После личной встречи сомнений у него не осталось — это его дочь. Сейчас Дарье 19 лет, и недавно отец подарил ей квартиру в Москве.
Преображение Михайлова и вторая жена
Со своей нынешней женой Инной Канчельскис Стас познакомился в 2006 году. В 2011 они тайно поженились, а позже у них родились две дочери — Иванна и Мария. Именно после свадьбы с Инной певец начал меняться. В 2020 году он буквально шокировал поклонников: исчезли морщины, лицо стало подтянутым, а тело — стройным. Сам артист уверяет, что причина его преображения — спорт, отказ от вредных привычек и правильное питание. Однако эксперты в один голос заявляют: не обошлось без пластической хирургии.
Стас Михайлов с женой (фото: Instagram* / @stas_mihailoff)
Какие пластические операции сделал Стас Михайлов?
По мнению специалистов, артист мог прибегнуть к следующим процедурам:
- круговая подтяжка лица — убирает морщины и делает контуры лица более чёткими;
- блефаропластика — коррекция век, благодаря которой глаза выглядят моложе;
- биоревитализация и ботокс — улучшают качество кожи и делают её более гладкой;
- пересадка волос — делает шевелюру гуще.
«Быть стройным лучше, чем толстым и жирным», — сказал Михайлов.
Поклонники считают, что инициатором изменений стала жена артиста. Инна всегда ухаживала за собой и не раз ложилась под нож хирурга. Её мама также прибегала к пластическим операциям, поэтому многие уверены: Инна убедила Стаса сделать то же самое.
Стас Михайлов (фото: Instagram* / @stas_mihailoff)
Под её постами в соцсетях часто пишут: «Что ты сделала с мужиком? Он же был нормальным краснодарским парнем».
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Дайана Хусинова