«Мир убегает без тебя»: Анатолий Цой объяснил, почему ненавидит лень

20 августа 2026, 12:51

Анатолий Цой рассказал, что не любит лениться и не может долго бездействовать

Анатолий Цой (Фото: Instagram* @anatoliytsoy_official)

Певец Анатолий Цой дал откровенное интервью kp.ru и признался, что лень не входит в число его привычек. Артист рассказал, что не выносит длительного бездействия и редко позволяет себе просто лежать без дела.





Цой уточнил, что выбирает для себя такие формы отдыха, которые не требуют полного отключения от повседневной активности. Он сознательно разделяет понятия «лень» и «восстановление».

«Если честно, лень у меня вообще не в почёте. Мне кажется, что пока ты лежишь и ничего не делаешь, мир куда-то убегает без тебя. Но я стараюсь не путать лень с отдыхом», — пояснил музыкант.