«Мир убегает без тебя»: Анатолий Цой объяснил, почему ненавидит лень
Анатолий Цой рассказал, что не любит лениться и не может долго бездействовать
Певец Анатолий Цой дал откровенное интервью kp.ru и признался, что лень не входит в число его привычек. Артист рассказал, что не выносит длительного бездействия и редко позволяет себе просто лежать без дела.
Цой уточнил, что выбирает для себя такие формы отдыха, которые не требуют полного отключения от повседневной активности. Он сознательно разделяет понятия «лень» и «восстановление».
«Если честно, лень у меня вообще не в почёте. Мне кажется, что пока ты лежишь и ничего не делаешь, мир куда-то убегает без тебя. Но я стараюсь не путать лень с отдыхом», — пояснил музыкант.Вместе с тем артист признаёт, что иногда ему необходимо выдыхать и сбавлять темп. В такие дни он разрешает себе посмотреть хороший фильм, выпить чашку чёрного кофе или просто побыть в тишине.
Однако даже во время паузы Цой предпочитает сохранять лёгкую включённость в происходящее. Лежать и оставаться в полном бездействии в течение долгого времени ему по-прежнему тяжело, поэтому он старается чередовать покой с несложными занятиями.