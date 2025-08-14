«Мириться не стали, да и воевать устали»: Максим Фадеев высказался о конфликте с Игорем Крутым
Максим Фадеев заявил, что не обижен на Игоря Крутого после многолетнего конфликта
Продюсер и композитор Максим Фадеев не держит зла на своего коллегу Игоря Крутого после многолетнего конфликта. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Фадеев уточнил, что их ссора произошла так давно, что он «обо всем забыл». При этом, по его словам, он помнит суть разногласия, однако не хочет в него погружаться.
«Игорь Яковлевич думает, что я на него обиделся. Хочу развеять все сомнения. Я совершенно не обижен, я об этом всем забыл и давно. Суть конфликта-то я, конечно, помню, но погружаться в это не хочу - эта история уже поросла миллиардами версий», — пояснил композитор.Заодно он провел параллель с повестью русского писателя, отметив, что ситуация с коллегой развивалась аналогично.
«Помните «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»? Два помещика разругались из-за того, что один другого гусаком назвал. Вот и у нас с Крутым было что-то в этом роде и прям по Гоголю. И продолжение точь-в-точь как у классика: мириться не стали, да и воевать устали», — описал продюсер.Около шести лет назад Максим Фадеев заявил, что перестал работать с Игорем Крутым и навсегда вычеркнул его из своей жизни. Причиной стала ссора из далекого 2014-го из-за совместного проекта.