Мирослава Карпович взяла паузу в карьере: актриса ушла в декрет
Мирослава Карпович решила временно приостановить работу. 40-летняя актриса сообщила в социальных сетях, что уходит в декретный отпуск, опубликовав новое фото.
При этом артистка поспешила успокоить поклонников и дала понять, что надолго исчезать из творческой жизни не собирается. Вернуться к работе в театре Карпович рассчитывает уже в конце 2026 года.
О своей беременности актриса впервые официально рассказала в сентябре. Звезда «Папиных дочек» вышла замуж за бизнесмена Евгения Рагулина в июне 2026 года.
В своём блоге супруги также делились подготовкой к появлению первенца — в частности, они выбирали вместительный автомобиль, подходящий для семейных поездок.
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