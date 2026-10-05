Мирослава Карпович взяла паузу в карьере: актриса ушла в декрет

05 октября 2026, 22:26

Мирослава Карпович объявила об уходе в декрет и назвала дату возвращения

Мирослава Карпович (Фото: Instagram* / @m1r0slava_karpovich)

Мирослава Карпович решила временно приостановить работу. 40-летняя актриса сообщила в социальных сетях, что уходит в декретный отпуск, опубликовав новое фото.