«Это немного раздражает»: Кирилл Туриченко пожаловался на жену после рождения сына
Кирилл Туриченко признался в недосыпе после рождения первенца
Солист «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал о непростых буднях после рождения сына Леона. Об этом сообщает Super.
Семимесячный ребёнок заметно изменил привычный распорядок музыканта, который признался, что практически постоянно чувствует себя уставшим.
«Я просыпаюсь в 5:30 утра ежедневно, сразу беру Леона на руки и хожу такой уставший постоянно. Даже забываю, какой месяц сейчас. Так время быстро летит. Этот маленький человек совсем не даёт нам спать», — пожаловался музыкант.По словам Туриченко, его супруга Дарья также сильно переживает за сына и практически не спускает с него глаз. При этом у артиста есть и собственные претензии к жене, связанные с утренним распорядком.
«Даша дольше меня спит и это немного раздражает. Меня если сын разбудит с утра, уже не усну. Хожу с глазами красными, а она может пойти и лечь спокойно», — высказался Кирилл.