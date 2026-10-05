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«Это немного раздражает»: Кирилл Туриченко пожаловался на жену после рождения сына

Кирилл Туриченко признался в недосыпе после рождения первенца
Кирилл Туриченко (Фото: Instagram* / @kirillturichenko)

Солист «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал о непростых буднях после рождения сына Леона. Об этом сообщает Super.



Семимесячный ребёнок заметно изменил привычный распорядок музыканта, который признался, что практически постоянно чувствует себя уставшим.

«Я просыпаюсь в 5:30 утра ежедневно, сразу беру Леона на руки и хожу такой уставший постоянно. Даже забываю, какой месяц сейчас. Так время быстро летит. Этот маленький человек совсем не даёт нам спать», — пожаловался музыкант.
По словам Туриченко, его супруга Дарья также сильно переживает за сына и практически не спускает с него глаз. При этом у артиста есть и собственные претензии к жене, связанные с утренним распорядком.

«Даша дольше меня спит и это немного раздражает. Меня если сын разбудит с утра, уже не усну. Хожу с глазами красными, а она может пойти и лечь спокойно», — высказался Кирилл.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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