Мировая рождаемость впервые опустилась ниже уровня замещения поколений
Впервые в истории мировой уровень рождаемости опустился ниже показателя, необходимого для воспроизводства населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World
Авторы анализа подчеркнули, что подобного не случалось даже в периоды конфликтов и пандемий. Аналитики зафиксировали устойчивую тенденцию к снижению рождаемости в 219 из 236 стран. По прогнозам экспертов в обозримом будущем эта динамика сохранится.
Процесс всё сильнее охватывает государства с низким и средним уровнем дохода. Так, в Таиланде коэффициент фертильности составляет 0,87 ребёнка на женщину, в Колумбии — 1,01, в Иране — 1,35, в Бразилии — 1,52. Для простого замещения поколений этот показатель должен достигать примерно 2,2.
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