Мировая рождаемость впервые опустилась ниже уровня замещения поколений

25 августа 2026, 14:52

Фото: Istock/gorodenkoff

Впервые в истории мировой уровень рождаемости опустился ниже показателя, необходимого для воспроизводства населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World