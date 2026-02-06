«Мише уже полгода!»: фигуристка Трусова поделилась новыми снимками и успехами ребёнка
Александра Трусова показала маленького сына и рассказала о его первых навыках
Фигуристка Александра Трусова отметила важную дату в жизни своего сына Миши — мальчику исполнилось полгода.
В личном блоге спортсменка поделилась свежими фотографиями и рассказала о новых этапах развития ребёнка.
«Мише уже полгода! Пока мы все приходим в себя после осознания столь серьёзной даты, я расскажу, что у нас нового за последний месяц», — написала Александра, делясь радостными моментами.По её словам, сын активно осваивает новые умения: уже учится ползать на четвереньках и пытается садиться, подтягиваясь руками за стульчик во время кормления. Кроме того, родители начали вводить в рацион Миши мясо, хотя процесс пока идёт с переменным успехом.
Поклонники Трусовой отмечают, что её публикации о жизни с малышом получаются тёплыми и искренними, и с интересом следят за новыми достижениями юного наследника.