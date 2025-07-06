«Мисс Россия 2010» Ирина Антоненко впервые стала мамой

06 июля 2025, 07:21

Актриса Ирина Антоненко родила дочь от владельца теннисной академии в США

Ирина Антоненко (Фото: Инстаграм* @irina8antonenko)

33-летняя актриса Ирина Антоненко родила дочь от владельца теннисной академии в США. Об этом звезда сообщила в личном блоге.





В соцсети Ирина опубликовала черно-белое фото младенца. 27 июня Антоненко стала мамой.



Артистка родила дочь по имени Делайла от Стэна Козина. Ее избранник является владьцем академии тенниса в Лос-Анджелесе.



Фото: Инстаграм* @irina8antonenko





«Познакомьтесь с Делайлой, нашим маленьким чудом! Добро пожаловать в этот мир, милый ангел! Стать мамой — величайшее благословение в моей жизни, и ты — причина этого», — подписала публикацию Ирина.