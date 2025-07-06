«Мисс Россия 2010» Ирина Антоненко впервые стала мамой
Актриса Ирина Антоненко родила дочь от владельца теннисной академии в США
33-летняя актриса Ирина Антоненко родила дочь от владельца теннисной академии в США. Об этом звезда сообщила в личном блоге.
В соцсети Ирина опубликовала черно-белое фото младенца. 27 июня Антоненко стала мамой.
Артистка родила дочь по имени Делайла от Стэна Козина. Ее избранник является владьцем академии тенниса в Лос-Анджелесе.
«Познакомьтесь с Делайлой, нашим маленьким чудом! Добро пожаловать в этот мир, милый ангел! Стать мамой — величайшее благословение в моей жизни, и ты — причина этого», — подписала публикацию Ирина.
Ирина Антоненко получила известность благодаря сериалу «Магомаев». Примечательно, что ее бывшим избранником был актер Стас Бондаренко.
*Запрещен в РФ