«Мисс Россия 2010» Ирина Антоненко впервые стала мамой

Актриса Ирина Антоненко родила дочь от владельца теннисной академии в США
Ирина Антоненко (Фото: Инстаграм* @irina8antonenko)

33-летняя актриса Ирина Антоненко родила дочь от владельца теннисной академии в США. Об этом звезда сообщила в личном блоге.



В соцсети Ирина опубликовала черно-белое фото младенца. 27 июня Антоненко стала мамой.

Артистка родила дочь по имени Делайла от Стэна Козина. Ее избранник является владьцем академии тенниса в Лос-Анджелесе.

Фото: Инстаграм* @irina8antonenko

«Познакомьтесь с Делайлой, нашим маленьким чудом! Добро пожаловать в этот мир, милый ангел! Стать мамой — величайшее благословение в моей жизни, и ты — причина этого», — подписала публикацию Ирина.

Ирина Антоненко получила известность благодаря сериалу «Магомаев». Примечательно, что ее бывшим избранником был актер Стас Бондаренко.

*Запрещен в РФ

Читайте также:

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0