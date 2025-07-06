Музыкант Оззи Осборн дал прощальный концерт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме
Британский музыкант Оззи Осборн провёл прощальный концерт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, впервые за 20 лет собрав классический состав группы Black Sabbath. Об этом сообщает газета The Independent.
«Оззи Осборн и другие изначальные участники группы Black Sabbath, которая считается родоначальницей хэви-метала, отыграли свой последний концерт в рамках масштабного мероприятия, прошедшего в их родном Бирмингеме», — передает издание.76-летний рок-исполнитель открыл шоу сольным выступлением, однако певец Осборн использовал специальное кресло из-за болезни Паркинсона и других проблем со здоровьем. Он исполнил несколько песен, сидя на импровизированном троне — черном и крылатом, под стать атмосфере концерта. После к Оззи присоединились Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд. Зрители услышали легендарные хиты War Pigs, N.I.B., Iron Man и Paranoid.
Под конец мероприятия Осборну вручили торт, а небо над стадионом озарил фейерверк.
Благотворительное шоу Back to the Beginning длилось 10 часов и объединило ведущих рок-музыкантов мира: Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Pantera и других. Ведущим вечера выступил актёр Джейсон Момоа.
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