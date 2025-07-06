Константин Хабенский рассказал о своих гонорарах за съемки в сериале «Убойная сила»

06 июля 2025, 06:27

Константин Хабенский (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Константин Хабенский раскрыл, что гонорары за сериал «Убойная сила» не принесли ему богатства. Актер вспомнил в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале, как роль Игоря Плахова сделала его знаменитым. Первое время от этого было непривычно. При этом финансовое положение актера после съемок сильно не поменялось.





Константин Хабенский, говоря о прошлом, признался, что внезапная слава от «Убойной силы» поначалу вызывала сильный дискомфорт. Со временем актер привык, однако уточнил, что желание уединиться иногда даже коллегами может восприниматься неверно.





«Потом начинаешь как-то быстрее ходить, как-то незаметнее проходить, сквозь стены. (...) Но есть моменты серьезной усталости, когда ты хочешь посидеть и помолчать — тоже иногда неправильно воспринимается коллегами, называется звездной болезнью», — пояснил Хабенский.

«Мне нужно подумать, потому что мы умели отдыхать. Я не скажу, что какие-то накопления у нас были», — резюмировал он.