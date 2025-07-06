Константин Хабенский рассказал о своих гонорарах за съемки в сериале «Убойная сила»
Константин Хабенский раскрыл, что гонорары за сериал «Убойная сила» не принесли ему богатства. Актер вспомнил в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале, как роль Игоря Плахова сделала его знаменитым. Первое время от этого было непривычно. При этом финансовое положение актера после съемок сильно не поменялось.
Константин Хабенский, говоря о прошлом, признался, что внезапная слава от «Убойной силы» поначалу вызывала сильный дискомфорт. Со временем актер привык, однако уточнил, что желание уединиться иногда даже коллегами может восприниматься неверно.
«Потом начинаешь как-то быстрее ходить, как-то незаметнее проходить, сквозь стены. (...) Но есть моменты серьезной усталости, когда ты хочешь посидеть и помолчать — тоже иногда неправильно воспринимается коллегами, называется звездной болезнью», — пояснил Хабенский.Гонорары за сериал не помогли Константину скопить значительное состояние — он и сам не уверен, почему. Полагает, что, возможно, жил более свободно и заработок уходил быстро.
«Мне нужно подумать, потому что мы умели отдыхать. Я не скажу, что какие-то накопления у нас были», — резюмировал он.В начале «Радио 1» передавало, что суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по оплате коммунальных платежей.