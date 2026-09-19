«Меня серьезно тряхнуло»: Нюша рассказала о глубоком кризисе

19 сентября 2026, 19:37

Нюша призналась, что долго пыталась выбраться из психологического кризиса

Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

Нюша рассказала о непростом периоде в жизни и призналась, что несколько лет назад столкнулась с серьезным психологическим кризисом. По словам певицы, развод с мужем не стал первопричиной её состояния, однако заметно усугубил переживания.





Артистка описала тот период как масштабный внутренний перелом, который заставил её пересмотреть привычный образ жизни и отказаться от ролей, к которым она долго привыкала.





«Меня серьезно тряхнуло. Это был один большой кризис, из которого вытекали дополнительные дорожки», — поделилась Нюша.