«Меня серьезно тряхнуло»: Нюша рассказала о глубоком кризисе
Нюша призналась, что долго пыталась выбраться из психологического кризиса
Нюша рассказала о непростом периоде в жизни и призналась, что несколько лет назад столкнулась с серьезным психологическим кризисом. По словам певицы, развод с мужем не стал первопричиной её состояния, однако заметно усугубил переживания.
Артистка описала тот период как масштабный внутренний перелом, который заставил её пересмотреть привычный образ жизни и отказаться от ролей, к которым она долго привыкала.
«Меня серьезно тряхнуло. Это был один большой кризис, из которого вытекали дополнительные дорожки», — поделилась Нюша.Певица призналась, что в какой-то момент поняла: ей необходимо вырваться из старых сценариев и по-новому взглянуть на себя. Описывая своё состояние, Нюша вспомнила известную фразу Джима Керри о депрессии как о своеобразном «глубоком отдыхе от персонажа», которого человек слишком долго вынужден играть.
Сейчас, по словам артистки, она чувствует себя значительно лучше и продолжает работать над собой. При этом подробно рассказывать обо всём, что происходило с ней в тот период, Нюша пока не готова.
Певица дала понять, что для откровенного разговора о пережитом ещё не пришло время. Сейчас для неё важнее продолжать восстановление и разбираться в себе без лишней публичности.