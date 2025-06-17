Анастасия Костенко напугала подписчиков покрасневшим лицом после косметологической процедуры

17 июня 2025, 17:06

Модель Костенко напугала фанатов покрасневшим лицом после процедуры

Анастасия Костенко (Фото: Инстаграм*/kostenko.94)

Анастасия Костенко поделилась фотографией после похода к косметологу. Поклонники, увидев покрасневшие лицо и шею, остались в недоумении: зачем молодой женщине так поступать с собой.





Жена известного футболиста не стала раскрывать, на какую косметологическую процедуру ходила, и предложила подписчикам попробовать догадаться самим. Некоторые предположили, что она решилась на шлифовку кожи, которая, по их словам, довольно болезненная и не всегда оправданная. Фанаты считают, что модель попросту стала жертвой маркетинга.



«Для чего это все нужно? Такая боль…» — написал один из пользователей.