Анастасия Костенко напугала подписчиков покрасневшим лицом после косметологической процедуры
Модель Костенко напугала фанатов покрасневшим лицом после процедуры
Анастасия Костенко поделилась фотографией после похода к косметологу. Поклонники, увидев покрасневшие лицо и шею, остались в недоумении: зачем молодой женщине так поступать с собой.
Жена известного футболиста не стала раскрывать, на какую косметологическую процедуру ходила, и предложила подписчикам попробовать догадаться самим. Некоторые предположили, что она решилась на шлифовку кожи, которая, по их словам, довольно болезненная и не всегда оправданная. Фанаты считают, что модель попросту стала жертвой маркетинга.
«Для чего это все нужно? Такая боль…» — написал один из пользователей.Ранее Дмитрий Тарасов посоветовал хейтрам заняться собой в ответ на обвинения в безделье. Спортсмен заявил, что уже давно развивает собственный бизнес.
*Запрещен в РФ