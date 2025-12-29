Церемония прощания с актрисой Верой Алентовой пройдет в Москве в театре имени Пушкина

29 декабря 2025, 01:24

Вера Алентова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой состоится в понедельник в московском театре имени Пушкина. Об этом пишет РИА Новости.





Напомним, что Вера Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Ей стало плохо на церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким в Театре Маяковского, и актрису экстренно госпитализировали.



Алентова умерла в реанимации ГКБ №1, причиной смерти стал острый инфаркт миокарда.



