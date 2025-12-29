Церемония прощания с актрисой Верой Алентовой пройдет в Москве в театре имени Пушкина
Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой состоится в понедельник в московском театре имени Пушкина. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что Вера Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Ей стало плохо на церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким в Театре Маяковского, и актрису экстренно госпитализировали.
Алентова умерла в реанимации ГКБ №1, причиной смерти стал острый инфаркт миокарда.
Юрист рассказал, кто получит всё наследство Веры Алентовой
Церемония прощания со звездой начнется в 11:00 по московскому времени. После актрису похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с её мужем, режиссёром Владимиром Меньшовым, которого Алентова пережила на четыре с половиной года.
Всенародная слава пришла к артистке благодаря работе в культовой картине «Москва слезам не верит», где она исполнила главную роль Катерины Тихомировой. Подробнее о жизненном пути и творчестве Алентовой читайте в материале «Радио 1».