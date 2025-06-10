«Продажное и мерзкое явление»: Вика Цыганова оправдалась за критику шоу-бизнеса
Вика Цыганова назвала отечественный шоу-бизнес продажным и мерзким явлением
Вика Цыганова оправдалась за критику звёзд отечественного шоу-бизнеса. В своём личном блоге певица написала, что это «суррогатное искусство» негативно влияет на общество, «разлагая» его.
Известная своей патриотической позицией артистка назвала мир шоу-бизнеса «продажным» и предложила альтернативу. Вместо него Цыганова заговорила о «новом искусстве», которое основано на главных человеческих ценностях.
«Я не критикую шоу-бизнес. Я говорю, что это суррогатное искусство, которое разлагает людей – продажное и мерзкое явление. Вместо шоу-бизнеса нужно создать новое искусство. Можно петь о любви к Родине, о семье, о личных переживаниях, о философских взглядах. В песне должна быть творческая составляющая, благодать творца», – подчеркнула певица.Также Цыганова назвала неуместным и репертуар артистов, заработавших авторитет в шоу-бизнесе. Певица объяснила, что хиты о неразделённой любви и недооценённости хорошо звучат в исполнении молодых людей, а не артистов, которым за 50-60 лет.
На днях Цыганова также раскритиковала Премию МУЗ-ТВ 2025. Исполнительница возмутилась, что награды получают артисты, оскорбляющие россиян или замешанные в грязных скандалах.