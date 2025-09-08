Певица JALAGONIA дала первый сольный концерт в Москве
Певица JALAGONIA (Диана Джалагония) дала первый сольный концерт в Москве в клубе «16 тонн». Об этом сообщает издание Глагол.
Концерт стал значимым событием для клуба и зрителей. Авторские песни из первого сольного альбома «Отель моих снов» сопровождались световым шоу и балетом.
«Это была не просто музыка, а наше общее дыхание с каждым зрителем. Я стояла за кулисами, чувствуя, как сердце бьётся в ритме трека. Каждая нота, которую я отдавала в зал, возвращалась ко мне теплом и энергией, аплодисментами и улыбками. В этот вечер мы не просто пели — мы создавали вселенную, где правили музыка и чувства. Это незабываемо. И ведь, это только начало», — сказала JALAGONIA.
К хитам «Джинсы» и «Дежавю» добавили попурри из каверов, раскрывающих музыкальные истоки артистки и ее многогранный талант. Все это исполнено под живой звук, который усиливал магию момента и создавал теплую связь певицы с аудиторией.
Вечер завершился премьерой песни «Последний день», которую артистка ранее назвала «очень важной». Также она исполнила на бис «Дежавю» — гимн прошедшего лета в Крыму.