«На мои алименты ты возила в Сочи женатого мужика»: Дмитренко обвинил Рапунцель в измене
Дмитрий Дмитренко обвинил бывшую жену Ольгу Рапунцель в измене
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель продолжают выяснять отношения, публично критикуя и обвиняя друг друга. В этот раз экс-участник «Дома-2» высказал претензии в адрес бывшей жены.
Пара развелась в 2023 году, но всё ещё конфликтует и судится из-за имущества и алиментов. Накануне состоялось очередное слушание, после которого участники реалити-шоу высказались в своих личных блогах.
Рапунцель была настроена оптимистично, хотя и показала свою усталость от многочисленных разборок с экс-супругом.
«Надоели мне эти суды с бывшим, но я не унываю, когда-нибудь это закончится. Я потеряла пуговку на кофте от волнения, а ещё и своеё драгоценное время. Мои дорогие, не выходите замуж только по любви, а выходите с брачным договором», – заявила телезвезда.А вот настрой Дмитренко был не столь позитивным. Мужчина, который сейчас строит актёрскую карьеру, решил высказать всё, что накопилось.
«Твоя жизнь – это цирк, одно враньё, игра на камеру!», – обратился Дмитрий к Ольге.Однако это было только начало. Телезвезда обнародовал детали судебных заседаний, пристыдив Рапунцель.
Со слов актёра, в Щербинском районном суде молодая мама заявила, что сейчас нигде не работает, потому что её отказываются трудоустраивать.
Также Дмитренко разоблачил Рапунцель, обвинив её во вранье об аренды недвижимости. В своих соцсетях девушка, по его словам, врёт, что снимает квартиру, чтобы вызвать жалость поклонников. На самом же деле она живёт у соседей и платит только за коммунальные услуги.
Припомнил Дмитрий бывшей жене и её связи с несвободным мужчиной.
«На мои алименты ты возила в Сочи в 2024 году наших детей, маму и на тот момент семейного мужика, у которого есть жена и двое детей, Вараздата. После того, как его фото были опубликованы, он слился от тебя, когда узнал, что ты за человек. Вспомни, бегала в браке еще к нему, из-за чего я и развелся с тобой», – заявил экс-участник «Дома-2».