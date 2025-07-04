«На мои алименты ты возила в Сочи женатого мужика»: Дмитренко обвинил Рапунцель в измене

04 июля 2025, 19:04

Дмитрий Дмитренко обвинил бывшую жену Ольгу Рапунцель в измене

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко (фото: ВКонтакте @ddmitrenko1988)

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель продолжают выяснять отношения, публично критикуя и обвиняя друг друга. В этот раз экс-участник «Дома-2» высказал претензии в адрес бывшей жены.





Пара развелась в 2023 году, но всё ещё конфликтует и судится из-за имущества и алиментов. Накануне состоялось очередное слушание, после которого участники реалити-шоу высказались в своих личных блогах.



Рапунцель была настроена оптимистично, хотя и показала свою усталость от многочисленных разборок с экс-супругом.





«Надоели мне эти суды с бывшим, но я не унываю, когда-нибудь это закончится. Я потеряла пуговку на кофте от волнения, а ещё и своеё драгоценное время. Мои дорогие, не выходите замуж только по любви, а выходите с брачным договором», – заявила телезвезда.

«Твоя жизнь – это цирк, одно враньё, игра на камеру!», – обратился Дмитрий к Ольге.

«На мои алименты ты возила в Сочи в 2024 году наших детей, маму и на тот момент семейного мужика, у которого есть жена и двое детей, Вараздата. После того, как его фото были опубликованы, он слился от тебя, когда узнал, что ты за человек. Вспомни, бегала в браке еще к нему, из-за чего я и развелся с тобой», – заявил экс-участник «Дома-2».