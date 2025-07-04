«На мои алименты ты возила в Сочи женатого мужика»: Дмитренко обвинил Рапунцель в измене

Дмитрий Дмитренко обвинил бывшую жену Ольгу Рапунцель в измене
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко (фото: ВКонтакте @ddmitrenko1988)

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель продолжают выяснять отношения, публично критикуя и обвиняя друг друга. В этот раз экс-участник «Дома-2» высказал претензии в адрес бывшей жены.



Пара развелась в 2023 году, но всё ещё конфликтует и судится из-за имущества и алиментов. Накануне состоялось очередное слушание, после которого участники реалити-шоу высказались в своих личных блогах.

Рапунцель была настроена оптимистично, хотя и показала свою усталость от многочисленных разборок с экс-супругом.

«Надоели мне эти суды с бывшим, но я не унываю, когда-нибудь это закончится. Я потеряла пуговку на кофте от волнения, а ещё и своеё драгоценное время. Мои дорогие, не выходите замуж только по любви, а выходите с брачным договором», – заявила телезвезда.
А вот настрой Дмитренко был не столь позитивным. Мужчина, который сейчас строит актёрскую карьеру, решил высказать всё, что накопилось.

«Твоя жизнь – это цирк, одно враньё, игра на камеру!», – обратился Дмитрий к Ольге.
Однако это было только начало. Телезвезда обнародовал детали судебных заседаний, пристыдив Рапунцель.

Со слов актёра, в Щербинском районном суде молодая мама заявила, что сейчас нигде не работает, потому что её отказываются трудоустраивать.

Также Дмитренко разоблачил Рапунцель, обвинив её во вранье об аренды недвижимости. В своих соцсетях девушка, по его словам, врёт, что снимает квартиру, чтобы вызвать жалость поклонников. На самом же деле она живёт у соседей и платит только за коммунальные услуги.

Припомнил Дмитрий бывшей жене и её связи с несвободным мужчиной.

«На мои алименты ты возила в Сочи в 2024 году наших детей, маму и на тот момент семейного мужика, у которого есть жена и двое детей, Вараздата. После того, как его фото были опубликованы, он слился от тебя, когда узнал, что ты за человек. Вспомни, бегала в браке еще к нему, из-за чего я и развелся с тобой», – заявил экс-участник «Дома-2».

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Анастасия Чинкова

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