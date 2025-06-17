«Строила отношения с другими мужчинами»: Митя Фомин рассказал о неудачном романе с Терешиной
Митя Фомин рассказал о неудачном романе с Таней Терешиной
Митя Фомин признался, что в прошлом у него действительно был роман с солисткой группы Hi-Fi Таней Терешиной. При этом певец не столь красочно высказывается о прошедших отношениях, в которых имелось место и другим мужчинам.
«Был роман и что? Был и сплыл. Это было после Hi-Fi. Это были короткие вспышки. Я не стал строить с ней отношения, потому что она строила отношения с другими мужчинами», — цитирует Фомин Starhit.
Артист с юмором вспоминает прошлое и до сих поддерживает общение с Терешиной. По признанию Фомина, он благодарен ей за многое, а особенно за проведенное время вместе. К тому же Митя отправлялся в отпуск вместе с Таней и ее избранником.
«Автомобили, бриллианты, яхты — это дарили другие мужчины. Но она дарила мне больше, потому что мы с Таней практически каждый год с компанией ее бойфренда отправлялись в сумасшедшее путешествие к Средиземному морю. Начинали где-нибудь в Ницце, Каннах. Ходили на лодке в Сен-Тропе, могли улететь на частном самолете на Ибицу. Я очень благодарен за эти путешествия», — говорит Фомин.
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Таня Терешина состояла в гражданском браке с миллионером Арсением Шаровым. Разрыв произошел из-за того, что последний не умеет контролировать свой гнев. Как рассказывала певица, мужчину не останавливала ни мать артистки, ни их общая дочь Арис.
В 2018 году Терешина вышла замуж за Олега Курбатова, от которого у нее появился сын. Отношения распались из-за пассивности избранника. Как рассказывала Таня, она в браке все делала сама, а Курбатова ничего не интересовало.