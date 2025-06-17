«Строила отношения с другими мужчинами»: Митя Фомин рассказал о неудачном романе с Терешиной

17 июня 2025, 05:52

Митя Фомин рассказал о неудачном романе с Таней Терешиной

Митя Фомин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Митя Фомин признался, что в прошлом у него действительно был роман с солисткой группы Hi-Fi Таней Терешиной. При этом певец не столь красочно высказывается о прошедших отношениях, в которых имелось место и другим мужчинам.







«Был роман и что? Был и сплыл. Это было после Hi-Fi. Это были короткие вспышки. Я не стал строить с ней отношения, потому что она строила отношения с другими мужчинами», — цитирует Фомин Starhit.

«Автомобили, бриллианты, яхты — это дарили другие мужчины. Но она дарила мне больше, потому что мы с Таней практически каждый год с компанией ее бойфренда отправлялись в сумасшедшее путешествие к Средиземному морю. Начинали где-нибудь в Ницце, Каннах. Ходили на лодке в Сен-Тропе, могли улететь на частном самолете на Ибицу. Я очень благодарен за эти путешествия», — говорит Фомин.