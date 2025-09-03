Мизулина: на концерт Егора Крида обратили внимание многие общественные деятели

03 сентября 2025, 13:44

Егор Крид (Фото: telegram/egorkreed)

На скандальный концерт Егора Крида обратили внимание многие общественники, в том числе Сорок Сороков и лидер ФПБК Виталий Бородин. Об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.





Концерт артиста в Лужниках она назвала стриптиз-клубом. При этом тем, кто с ней борется, Мизулина напомнила, что выражает только мнение людей в ее организации. К тому же на концерт Крида жаловались родители детей, которые присутствовали на мероприятии. По словам общественности, каждый из них хочет написать заявление в Следственный комитет.





«Если кому-то нравится стриптиз, то можно сходить в стриптиз клуб и посмотреть. Это их личное дело. Но зачем репертуар стриптиз клубов тащить на сцену и аудиторию в 86 тысяч человек, большая часть из которых маленькие дети», — пишет Мизулина.

«Вообще надо называть вещи своими именами. Этот концерт - очередная провокация и вызов всему обществу в очень сложное время. Попытка снова прощупать почву, чтобы в будущем отменить указ Президента о сохранении традиционных ценностей и другие стратегические документы», — заявила Мизулина в своем telegram-канале.