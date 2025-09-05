Мизулина обвинила Крида в продвижении украинских онлайн-казино

05 сентября 2025, 20:03

Екатерина Мизулина (фото: Telegram @em_foto)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина публично заявила, что известный певец Егор Крид через свои соцсети продвигает среди несовершеннолетних азартные игры. Об этом общественница написала в своём Telegram-канале.