Мизулина обвинила Крида в продвижении украинских онлайн-казино

Екатерина Мизулина (фото: Telegram @em_foto)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина публично заявила, что известный певец Егор Крид через свои соцсети продвигает среди несовершеннолетних азартные игры. Об этом общественница написала в своём Telegram-канале.



По словам Мизулиной, в 2023-2024 годах Крид рекламировал два онлайн-казино, которые, как утверждается, были созданы на Украине. Такое продвижение, по мнению общественницы, оказывает негативное влияние на подростковую аудиторию.

Напомним, что первый большой стадионный концерт Егора Крида в этом сезоне прошёл 30 августа на «Лужниках». Мероприятие имело возрастное ограничение 12+, однако вызвало споры из-за сценических номеров с участием девушек в откровенных костюмах, а один из эпизодов завершился сценическим поцелуем.

Ранее артист неоднократно становился объектом критики за поведение и контент, вызывающий неоднозначную реакцию среди публики.

Анастасия Чинкова

