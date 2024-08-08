Мизулина не приняла извинений Лебедева и подает на него в суд

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева. Она сообщила, что терпима к конструктивной критике, однако Лебедев обвинил ее голословно.
Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина ответила на извинения блогера и дизайнера Артемия Лебедева, заявив, что не принимает их. В своем Telegram-канале она сообщила, что извинения блогера не будут приняты и что ролик с извинениями будет включён в предмет искового заявления против него.
По ее словам, в исковом заявлении будут также учтены все видео с оскорбительными высказываниями в ее адрес и адрес Лиги безопасного интернета.
Мизулина добавила, что относится к конструктивной критике и аргументированным позициям с уважением. Однако она подчеркнула, что считает недопустимым распространение оскорблений на широкую аудиторию.
Читайте также:
Милонов призвал артистов сдавать тесты на наркотики перед концертами
Канье Уэст заставил жену показать грудь на вечеринке
Шокирующее признание Дэвида Линча: курение довело до смертельного заболевания
«Я не принимаю так называемые извинения блогера Лебедева», — написала Мизулина.
По ее словам, в исковом заявлении будут также учтены все видео с оскорбительными высказываниями в ее адрес и адрес Лиги безопасного интернета.
Мизулина добавила, что относится к конструктивной критике и аргументированным позициям с уважением. Однако она подчеркнула, что считает недопустимым распространение оскорблений на широкую аудиторию.
«Другое дело — пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию», — отметила она.
Читайте также:
Милонов призвал артистов сдавать тесты на наркотики перед концертами
Канье Уэст заставил жену показать грудь на вечеринке
Шокирующее признание Дэвида Линча: курение довело до смертельного заболевания
Елена Перлова