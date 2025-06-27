В Москве требуют отменить мероприятие с певицей Манижей, осудившей СВО
Участники движения «Сорок сороков» потребовали отменить мероприятие с певицей Манижей, которое запланировано в одном из столичных баров на 29 июня. Об этом сообщает «Абзац».
Уточняется, что в московском заведении пройдет дискуссия «Мультивселенная города». В ней должна принимать участие и Манижа.
В заявлении движения говорится, что исполнительница осудила СВО, «открыто симпатизирует иноагентам», а также выразила сочувствие преступникам после трагедии в «Крокусе». Общественники считают событие с участием артистки проявлением неуважения к обществу.
Правозащитники просят принять меры по запрету мероприятия.
Читайте также: