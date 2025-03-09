Певица Манижа извинилась перед родственниками после фото с округлившимся животом

Манижа (Фото: Instagram* @manizha)
Певица Манижа Сангин в личном блоге высказалась о своей беременности.
Исполнительница пояснила, что фото с округлившимся животом была сделана для обложки альбома, «которая несёт в себе энергию той музыки, которая в нём звучит».
Манижа заявила, что на самом деле не беременна, и принесла извинения перед всеми, кого ввела в заблуждение, особенно перед родственниками.
Напомним, что Манижа опубликовала фотографию с заметно округлившимся животом 7 марта. Поклонники предположили, что этим кадром певица рассекретила свою вторую беременность. Также исполнительница объявила о «начале новой главы», которая полна любви и радости.
В июле 2023 года Манижа родила первого ребёнка от режиссёра Ладо Квартании. Однако лишь летом 2024 года она впервые показала лицо дочери, которую назвали Оливией.
Читайте также:
Певица Манижа объявила о второй беременности
«Я – беременная, а у него любовь»: едва не потерявшая ребёнка Светлана Пермякова рассказала, как её предал мужчина
Родила сына от коллеги: звезда сериала «Черная любовь» впервые стала мамой
*запрещён в РФ
Манижа заявила, что на самом деле не беременна, и принесла извинения перед всеми, кого ввела в заблуждение, особенно перед родственниками.
Напомним, что Манижа опубликовала фотографию с заметно округлившимся животом 7 марта. Поклонники предположили, что этим кадром певица рассекретила свою вторую беременность. Также исполнительница объявила о «начале новой главы», которая полна любви и радости.
В июле 2023 года Манижа родила первого ребёнка от режиссёра Ладо Квартании. Однако лишь летом 2024 года она впервые показала лицо дочери, которую назвали Оливией.
Читайте также:
Певица Манижа объявила о второй беременности
«Я – беременная, а у него любовь»: едва не потерявшая ребёнка Светлана Пермякова рассказала, как её предал мужчина
Родила сына от коллеги: звезда сериала «Черная любовь» впервые стала мамой
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова