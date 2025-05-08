SHAMAN и Мизулина подрались во время стрима в Minecraft

Екатерина Мизулина и SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
Певец SHAMAN и его возлюбленная, глава Лиги безопасного интернета, Екатерина Мизулина запустили праздничный стрим в Minecraft, приуроченный ко Дню Победы. Прямой эфир доступен на Twitch.
Пара комментирует виртуальный праздничный концерт в честь 80-летия Победы, на котором выступают аватары легендарных артистов, исполнявших военные песни: Муслима Магомаева, Булата Окуджавы, Анны Герман и других.
В прямом эфире певец и общественница уже успели подраться своими персонажами. Также SHAMAN объявил, что устроит зрителям свой виртуальный концерт.
Ранее Мизулина рассказывала, что зрителей ждёт виртуальная экскурсия по памятникам и локациям, которые посвящены ключевым событиям Великой Отечественной войны. Также участников ждут подарки – знаки отличия и специальные скины.
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В прямом эфире певец и общественница уже успели подраться своими персонажами. Также SHAMAN объявил, что устроит зрителям свой виртуальный концерт.
Ранее Мизулина рассказывала, что зрителей ждёт виртуальная экскурсия по памятникам и локациям, которые посвящены ключевым событиям Великой Отечественной войны. Также участников ждут подарки – знаки отличия и специальные скины.
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Анастасия Чинкова