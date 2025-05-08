Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ SHAMAN и Мизулина подрались во время стрима в Minecraft

SHAMAN и Мизулина подрались во время стрима в Minecraft

SHAMAN и Мизулина запустили стрим в Minecraft ко Дню Победы
Екатерина Мизулина и SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Екатерина Мизулина и SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN и его возлюбленная, глава Лиги безопасного интернета, Екатерина Мизулина запустили праздничный стрим в Minecraft, приуроченный ко Дню Победы. Прямой эфир доступен на Twitch.
Пара комментирует виртуальный праздничный концерт в честь 80-летия Победы, на котором выступают аватары легендарных артистов, исполнявших военные песни: Муслима Магомаева, Булата Окуджавы, Анны Герман и других.

В прямом эфире певец и общественница уже успели подраться своими персонажами. Также SHAMAN объявил, что устроит зрителям свой виртуальный концерт.

Ранее Мизулина рассказывала, что зрителей ждёт виртуальная экскурсия по памятникам и локациям, которые посвящены ключевым событиям Великой Отечественной войны. Также участников ждут подарки – знаки отличия и специальные скины.

Читайте также:

SHAMAN и Мизулина посетили двойное свидание со звёздной парой

«Это была моя давняя мечта»: композитор Александра Пахмутова осчастливила SHAMAN'а

«А венчаться будете?»: SHAMAN и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя и рассмеялись, говоря о личном
#shaman
#екатерина мизулина
#игра
#компьютер
#певец
#концерт
#подарки
Соседов назвал гонорары Киркорова «аморальными» и призвал делиться ими
08 мая 2025, 16:43

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Филипп Киркоров обязан делиться своими большими гонорарами.
«И Киркоров, и Басков, и прочие. А что только на костюмы тратить? Это же аморально! Это аморально, когда в стране такая ситуация, а ты меняешь перья каждый раз, и у тебя квартира или две заняты под костюмы. Вы скажете: «Он может себе это позволить», – но и мы имеем право ему сказать, что это аморально. Не украл, но поделись», – отметил гость YouTube-канала «В гостях у Ханги».
Отмечается, что критик предложил российским звёздам делиться своими богатствами с пенсионерами, инвалидами, сиротами и прочими нуждающимися в финансовой поддержке гражданами.

Читайте также:

Раскрыто, что крёстным детей Филиппа Киркорова является известный телеведущий

Мария Шукшина заявила, что Филипп Киркоров — открытый гей*

Чеботина откровенно высказалась об отношениях с Киркоровым: «Не собираемся заводить с ним ребёнка»

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
#квартира
#право
#киркоров
#деньги
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Уже как будто бы и не хватает малыша»: Полина Гагарина опубликовала кадры с детьми из отпуска в Дубае
Певица Полина Гагарина показала кадры с детьми из отпуска в Дубае
08 мая 2025, 16:23

Полина Гагарина (Фото: Инстаграм* @gagara1987)

Певица Полина Гагарина отправилась в отпуск вместе со своими детьми — 17-летним Андреем и 8-летней Мией. Знаменитость порадовала подписчиков пляжным контентом.
Так, исполнительница хита «Спектакль окончен» опубликовала теплые совместные фотографии с наследниками, а еще провела целую экскурсию по своему временному жилищу.

«Ловим прекрасные дни счастья — отдыхаем всей семьёй на шикарной вилле. Дети довольны, мама тоже! Наслаждаемся каждым моментом», — обратила внимание Полина в личном блоге.

Полина поделилась фотографиями пляжа на закате, показала свое загорелое тело и даже удивила поклонников кадрами павлина подле моря.

«Наш миниотпуск. Как же быстро летят дни», — отметила наставница шоу «Голос».

Полина Гагарина с детьми (Фото: Инстаграм* @gagara1987)


Фанаты артистки восхитились тем, как выглядят ее наследники.

«Миюшка так вытянулась. Скоро будет такая же, как мама», «Сынуля, взгляд взрослый, мужественный», «Все детки так выросли. Уже как будто бы и не хватает малыша в вашей семье», «Сын просто красавчик», «Вроде бы Мия вчера родилась. А у же такая большая», — написали фолловеры Гагариной.

Читайте также:

«Лучшие отношения»: Анфиса Чехова показала возлюбленного, которого долго скрывала – фото

Лера Кудрявцева простила молодого мужа и прилетела с ним на отдых в Турцию

«Глаза стали открытыми, ясными»: Арина Шарапова заявила, что сделала пластику лица

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#певица
#фотография
#дети
#отпуск
#отдых
#море
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Лучшие отношения»: Анфиса Чехова показала возлюбленного, которого долго скрывала – фото
Анфиса Чехова снялась с любимым мужчиной на Бали
08 мая 2025, 15:57

Анфиса Чехова (фото: Instagram* @achekhova)

Анфиса Чехова опубликовала новое видео с возлюбленным на Бали. Телеведущая призналась, что проживает «лучшие отношения».
Артистка довольно редко делится подробностями личной жизни. Однако в начале года призналась, что влюбилась. Избранника она не показывала, но на днях сняла вместе с ним видео во время отдыха на Бали.

На представленных кадрах Чехова позировала с мужчиной в бассейне. Они обнимались, целовались и наслаждались проводимым вместе временем.

Фото: Instagram* @achekhova

В прошлом году Анфиса пожаловалась, что судьба её постоянно сталкивает с тиранами. Звезда экранов откровенно рассказала об отношениях с мужчиной, который её избивал. Ей даже пришлось обратиться к психологу после расставания с ним. Тогда Чехова надеялась на поддержку и понимание, но специалист сказала, что это полностью «её выбор», за который нужно нести ответственность. После этих слов артистка была на грани депрессии.

Читайте также:

«Ещё и слёзы эти»: Алёна Водонаева высказалась об аборте Анфисы Чеховой

«Ее достали из нафталина»: общественники требуют не пускать Анфису Чехову в Госдуму

«Небритый, волосатый, вонючий»: Анфиса Чехова раскрыла, в чем заключается истинная брутальность мужчин

*запрещён в РФ
#видео
#instagram
#выбор
#отношения
#любовь
#отдых
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лера Кудрявцева простила молодого мужа и прилетела с ним на отдых в Турцию
08 мая 2025, 15:56

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров (фото: Instagram* @leratv)

Лера Кудрявцева помирилась с молодым мужем Игорем Макаровым. 53-летняя телеведущая и 37-летний хоккеист вместе с дочерью полетели отдыхать в Турцию.
Телезвезда воссоединилась с супругом после того, как объявила о проблемах в браке. Сейчас Кудрявцева и Макаров отдыхают на турецком курорте вместе с шестилетней Машей. Артистка в личном блоге показала аттракционы для детей, которые работают на территории их отеля.

«Я теперь всегда выбираю "детские" отели. Здесь, конечно, рай для деток! Есть огромный аквапарк и чудесный парк аттракционов – это идеальное место, как для детей, так и для взрослых, которые любят веселиться, как мы. Пусть даже на пару часов, но снова почувствовать себя ребенком – это великолепно», – поделилась с поклонниками Лера.
Ведущую шоу «Секрет на миллион» сфотографировали в обнимку с мужем во время вечерней прогулке. Кажется, в семье царят мир и гармония.

Напомним, что в январе прошлого года Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа. Причиной стала его алкогольная зависимость, которая появилась после завершения спортивной карьеры. Позднее телеведущая подчеркнула, что они официально не разводились, но пытаются решить семейные проблемы. Весной Макаров прошёл лечение в рехабе и смог помириться с женой. В январе этого года экс-нападающий столичного «Динамо» впервые за долгое время вместе с супругой и дочерью отправился на курорт.

Читайте также:

Муж Леры Кудрявцевой вышел на связь после новостей об алкоголизме – фото

«Я была в аду»: Лера Кудрявцева рассказала, на что пошла ради Сергея Лазарева в шоу «Маска»

Одинок и много работает: Лера Кудрявцева рассказала о личной жизни сына

*запрещён в РФ
#парк
#аттракционы
#лечение
#курорт
#семья
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Глаза стали открытыми, ясными»: Арина Шарапова заявила, что сделала пластику лица
Телеведущая Арина Шарапова заявила, что сделала блефоропластику
08 мая 2025, 14:18

Арина Шарапова (Фото: Инстаграм* @arinasharapova1tv_official)

Телеведущая Арина Шарапова впервые рассказала о том, что ложилась под нож пластического хирурга. 63-летняя знаменитость заявила в беседе с Леди Mail, что пять лет назад перенесла блефаропластику и осталась довольна результатом.
Звезда передачи «Доброе утро» на Первом канале внимательно следит за внешностью. Фанаты обращали внимание, что Шарапова молодо выглядит. Она не утаивает, что обращалась за помощью к специалисту.

«Пять лет назад я делала блефаропластику и осталась очень довольна результатом: глаза стали открытыми, ясными», — призналась Арина.

Телеведущая уточнила, что в будущем снова готова вновь лечь под нож хирурга, если это будет необходимо.

«Все может быть, не стану зарекаться. Если почувствую такую необходимость, то почему бы и нет?», — добавила звезда.

Шарапова вспомнила, что недавно получила приятный комплимент, ей сказали, что она выглядит на 35 лет. Но она благодарит не только процедуры, но и генетику. Помимо прочего, женщина следит за здоровьем и мыслями в голове — они должны быть позитивными.

«К сожалению, часто можно встретить женщин, которым хочется сказать: «Улыбнись! Хватит быть такой смурной, где блеск в глазах? Сделай что-то хорошее, и на душе станет светлее», — откровенничала Арина.

Телеведущая рассказала, что ходит к косметологу, делает массаж и витаминные инъекции.

Читайте также:

Актриса Шэрон Стоун сообщила о смерти родного человека

«У каждого свой путь»: Гарик Сукачев рассказал об отношениях с детьми

Скончался партнер Милоша Биковича по «Белой ладье» Эрол Кадич

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#операция
#женщина
#глаза
#хирург
Следите за нашими новостями
в удобном формате