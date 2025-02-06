«Петя, у тебя есть суперкачество»: Татьяна Навка эмоционально поздравила Петра Чернышёва с днём рождения

Татьяна Навка и Пётр Чернышёв (фото: соцсети)
Фигурист и тренер Пётр Чернышёв 6 февраля отмечает день рождения. Татьяна Навка обратилась к коллеге и близкому другу и поздравила его с 54-летием.
«Перечислять достоинства Петра можно бесконечно. Единственное, что хочу сказать – за всеми его суперкачествами есть одно из главных, которое не часто встречается у талантливых людей. Он один из самых надёжных людей в моей жизни! Это большое счастье – иметь такого друга и знать, что он всегда рядом. Петя, с днём рождения! Здоровья, счастья, бесконечного вдохновения, сил и энергии на воплощение всего задуманного! Я так же всегда рядом», – отметила Навка.Пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырёх континентов в танцах на льду в паре с фигуристкой Наоми Ланг является одной из главных звёзд в ледовых спектаклях Татьяны Навки. Команда Navka Show также поздравила именинника. Фигуристы назвали Петра идейным вдохновителем и большим другом, а также пожелали ему здоровья, сил и вдохновения для реализации творческих задумок.
Напомним, что 14 февраля на «ЦСКА Арене» пройдёт фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Его организуют уже шестой год подряд. В шоу примут участие Пётр Чернышёв и Наоми Ланг, переехавшая из США в Россию и вступившая в команду шоу Навки. Также перед зрителями выступят другие выдающиеся звёзды льда.
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Анастасия Чинкова