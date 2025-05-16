Младшая дочь Дональда Трампа впервые стала мамой – у президента США родился 11-й внук

Максим Галкин* намекнул, что его жена традиционно проведет лето в Юрмале, хотя точные даты ее приезда пока держатся в секрете. Поклонники предположили, что звезда появится в Латвии в августе — именно на этот месяц у юмориста запланированы гастроли по стране.