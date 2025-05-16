Младшая дочь Дональда Трампа впервые стала мамой – у президента США родился 11-й внук

Тиффани Трамп и Майкл Булос (фото: Instagram* @tiffanytrump)
В семье президента США прибавление – у Дональда Трампа родился ещё один внук.
Младшая дочь американского лидера Тиффани Трамп родила первого ребёнка. Девушка опубликовала трогательный чёрно-белый снимок с ножками новорождённого. 31-летняя наследница президента не стала скрывать пол и имя младенца, которого родила от 27-летнего супруга.
Напомним, что младшая дочь лидера США родилась в браке с Марлой Мейплз. В 2022 году девушка вышла замуж за миллиардера из Нигерии Майкла Булоса. Возлюбленные поженились в поместье Трампов во Флориде спустя четыре года после знакомства. Первым о скором прибавлении в семье сообщил Дональд ещё в октябре прошлого года. Сама же Тиффани рассказала о беременности только в конце декабря.
Отметим, что это 11-й внук Трампа. Шесть лет назад на свет появился 10-й внук – второй ребёнок Эрика и Лары Трамп. Также у Дональда есть пятеро внуков от сына Дональда Трампа-младшего и ещё трое от старшей дочери Иванки.
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«Добро пожаловать в этот мир, наш милый маленький мальчик Александр Трамп Булус. Мы любим тебя безмерно! Спасибо, что ты появился в нашей жизни! 15.05.2025», – подписала фото дочь Трампа.Фото: Instagram* @tiffanytrump
Напомним, что младшая дочь лидера США родилась в браке с Марлой Мейплз. В 2022 году девушка вышла замуж за миллиардера из Нигерии Майкла Булоса. Возлюбленные поженились в поместье Трампов во Флориде спустя четыре года после знакомства. Первым о скором прибавлении в семье сообщил Дональд ещё в октябре прошлого года. Сама же Тиффани рассказала о беременности только в конце декабря.
Отметим, что это 11-й внук Трампа. Шесть лет назад на свет появился 10-й внук – второй ребёнок Эрика и Лары Трамп. Также у Дональда есть пятеро внуков от сына Дональда Трампа-младшего и ещё трое от старшей дочери Иванки.
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Анастасия Чинкова