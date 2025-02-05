Развод родителей и желание превзойти деда: как выглядит и живет внучка президента США Дональда Трампа Кай Мэдисон

Кай Мэдисон Трамп (Фото: соцсети)
Недавно Кай Мэдисон Трамп покорила миллионы зрителей, появившись на инаугурации дедушки в сверкающем наряде. С самого детства внучку 47-го президента США окружали камеры, светская жизнь и политика, однако девочка сохраняет свою индивидуальность и потихоньку выстраивает собственный путь.
«Никогда не думала о себе как о ком-то особенном»Кай Мэдисон Трамп появилась на свет 12 мая 2007 года в семье Дональда Трампа-младшего и модели Ванессы Хейден. Её мама и папа долгий период времени были одной из самых обсуждаемых пар в американском высшем свете. Дональд Трамп-младший, сын 47-го президента, начал заниматься недвижимостью и семейным бизнесом подобно отцу. Ванесса Хейден, в прошлом успешная модель, посвятила все свое свободное время семье и воспитанию детей. Кай — старшая дочь в семье, у девочки есть четверо младших братьев и сестра: Дональд III, Тристан, Спенсер и Хлоя.
Несмотря на развод мамы и папы в 2018 году, Кай поддерживает тёплые отношения с обоими родителями. Внучке президента в то время исполнилось лишь 10 лет, и она тяжело переживала разлад в семье, но со временем свыклась. С самого рождения Кай находилась в центре внимания.
Ванесса Хейден и Кай Мэдисон Трамп (Фото: соцсети)
Девочка появлялась на светских мероприятиях, сопровождала маму, папу и дедушку. Однако детство Кай не было исключительно гламурным. Ванесса Трамп хотела дать дочери и остальным своим наследникам возможность жить, как самые обычные дети.
Кай ходила в школу, увлекалась спортом, участвовала в благотворительных инициативах и общалась со сверстниками. Девочка весьма рано осознала свою принадлежность к не совсем обычной семье.
«Я никогда не думала о себе как о ком-то особенном, пока не поняла, сколько людей знают нашу фамилию», — делилась Кай в беседе с Vogue.
Однако благодаря воспитанию внучка 47-го президента научилась игнорировать лишнее внимание и концентрироваться на том, что ей действительно важно.
Кай Мэдисон Трамп и Дональд Трамп (Фото: соцсети)
Любовь к гольфу и дедушкеС детства Кай интересовалась гольфом. В семье Трампов этот вид спорта — это часть культуры. Дональд Трамп возвел огромное количество элитных гольф-клубов, а отец и дяди девочки тоже имеют страсть к этой игре. Кай добилась неплохих успехов в гольфе. К 2022 году она уже выигрывала женский клубный чемпионат в Trump International Palm Beach, а в 2024 году повторила этот успех. В школе Бенджамина в округе Палм-Бич, штат Флорида, она была капитаном команды по гольфу, а после начала учебы в Университете Майами планирует дальше развивать свою спортивную карьеру.
«Для меня гольф — это не просто спорт, а способ сосредоточиться. Когда я на поле, я забываю о всём — о политике, о давлении, о фамилии. Это место, где я просто Кай», — отмечала внучка Трампа в разговоре с ESPN.
Отношения Кай с дедушкой всегда были весьма близкими. Трамп не раз упоминал её в беседе с журналистами, называя «маленьким чемпионом». Он гордился свершениями внучки, особенно в гольфе, и поддерживал её во всех стремлениях. Кай часто проводила время с Дональдом, сопровождала его на мероприятиях и даже принимала участие в семейных бизнес-встречах.
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После покушения на дедушку в 2024 году Кай была одной из первых, кто публично поддержал Дональда Трампа.
«Дедушка — самый сильный человек, которого я знаю. Он всегда идёт вперёд, несмотря ни на что», — отмечала девочка в личном блоге.
Кстати, на страницах Кай в соцсетях можно найти достаточное количество слов о любви к дедушке. Девочка писала и о том, что американский президент всегда её вдохновляет.
2024 год стал знаковым в публичной жизни Кай. Она выступила на Национальном съезде Республиканской партии и представила свою личную историю о дедушке. Выступление наследницы Трампа было неформальным, искренним и весьма трогательным.
Кай Мэдисон Трамп и Дональд Трамп (Фото: соцсети)
Кай рассказывала, что дедушка всегда выполняет свои общения, как заботится о родных, и какой он хороший человек. По словам девочки, публичный образ Трампа — это только имидж, но она всю свою жизнь была рядом не с президентом, а с добрым и любимым дедушкой. Она помнит, как Дональд угощал её газировкой и конфетами, когда мамы и папы не было рядом.
По словам Кай, Трамп регулярно спрашивает внуков об успехах в учебе, а когда она была удостоена высокой награды, американский президент распечатал сертификат о достижениях, чтобы показать его товарищам и похвастаться достижениями внучки. При этом Кай знает, как сильно он любит свою страну и насколько страстно желает сделать Америку лучше и комфортнее для своих сограждан. Таким выступлением Кай расположила к себе не только сторонников республиканца, но и молодежь разных политических взглядов. Сверстники увидели в наследнице Трампа нечто большее, чем просто девочку из состоятельной и известной семьи.
Кай Мэдисон Трамп и Дональд Трамп (Фото: соцсети)
Амбициозные планыКай уже давно привыкла к огромному вниманию людей, поэтому научилась следить за своими действиями и тщательно подбирать образы для появления на различных мероприятиях. На инаугурационном балу деда девушка предстала в серебристом платье от американского дизайнера Sherri Hill.
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После этого внучку Трампа прозвали «принцессой Белого дома». А сама Кай стояла рядом с родными и с гордостью наблюдала за происходящим. Позже девушка написала в социальных сетях о том, что это была ночь, которую нужно запомнить.
Сейчас Кай сконцентрировала свое внимание на гольфе и учёбе, она дала устное согласие на поступление в Университет Майами. За сборную команду по гольфу этого вуза она начнёт играть в 2026 году, когда будет в числе его студенток. Однако некоторые уверены, что Кай Мэдисон Трамп реализует себя в политике.
Планы у внучки Дональда Трампа весьма амбициозные. Кай надеется, что однажды сможет сравниться с достижениями своего дедушки.
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